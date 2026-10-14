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पंजाब की जनता भाजपा के साथ, अब भगवंत मान सरकार का जाना तय: केवल सिंह ढिल्लों

पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मानसा जिले में नशा विरोधी कार्यकर्ता परमिंदर सिंह झोटा की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग करते हुए ढिल्लों ने कहा कि नशामुक्ति के मुद्दे पर आम नागरिक भाजपा के साथ खड़े हैं और यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा होने वाला है. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने ढिल्लों से विशेष बातचीत की.

सवाल: मानसा में परमिंदर सिंह झोटा की हत्या पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है?

केवल सिंह ढिल्लों: यह बहुत दुखद और शर्मनाक घटना है. नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवक को सरेआम गोली मार दी गई. पंजाब में कानून-व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं बची है, जंगलराज चल रहा है. रोज कोई न कोई हत्या हो रही है. ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री भगवंत मान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. सवाल: आपने सीबीआई जांच की भी मांग की है. क्या राज्य सरकार इसकी सिफारिश करेगी? केवल सिंह ढिल्लों: क्योंकि हमें पंजाब सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं है. झोटा के पिता ने स्थानीय विधायक को जिम्मेदार बताया है. जब आरोप सत्ता पक्ष के लोगों पर लग रहे हों तो निष्पक्ष जांच पुलिस से नहीं हो सकती. इसलिए मैंने राज्यपाल को पत्र लिखकर इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. सबूत सुरक्षित किए जाएं और परिवार को सुरक्षा दी जाए. सवाल: आप कह रहे हैं कि भगवंत मान सरकार जाने वाली है. क्या पंजाब की जनता भाजपा का साथ देगी?