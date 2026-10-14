पंजाब की जनता भाजपा के साथ, अब भगवंत मान सरकार का जाना तय: केवल सिंह ढिल्लों
मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता की हत्या पर केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पंजाब में जंगलराज चल रहा है. मान सरकार जाने वाली है.
Published : October 14, 2026 at 5:22 PM IST
नई दिल्ली: पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मानसा जिले में नशा विरोधी कार्यकर्ता परमिंदर सिंह झोटा की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग करते हुए ढिल्लों ने कहा कि नशामुक्ति के मुद्दे पर आम नागरिक भाजपा के साथ खड़े हैं और यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा होने वाला है. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने ढिल्लों से विशेष बातचीत की.
सवाल: मानसा में परमिंदर सिंह झोटा की हत्या पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है?
केवल सिंह ढिल्लों: यह बहुत दुखद और शर्मनाक घटना है. नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवक को सरेआम गोली मार दी गई. पंजाब में कानून-व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं बची है, जंगलराज चल रहा है. रोज कोई न कोई हत्या हो रही है. ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री भगवंत मान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.
सवाल: आपने सीबीआई जांच की भी मांग की है. क्या राज्य सरकार इसकी सिफारिश करेगी?
केवल सिंह ढिल्लों: क्योंकि हमें पंजाब सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं है. झोटा के पिता ने स्थानीय विधायक को जिम्मेदार बताया है. जब आरोप सत्ता पक्ष के लोगों पर लग रहे हों तो निष्पक्ष जांच पुलिस से नहीं हो सकती. इसलिए मैंने राज्यपाल को पत्र लिखकर इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. सबूत सुरक्षित किए जाएं और परिवार को सुरक्षा दी जाए.
सवाल: आप कह रहे हैं कि भगवंत मान सरकार जाने वाली है. क्या पंजाब की जनता भाजपा का साथ देगी?
केवल सिंह ढिल्लों: बिल्कुल. नशा, गैंगस्टरवाद, हत्याएं और भ्रष्टाचार, हर मोर्चे पर यह सरकार फेल हो चुकी है. भाजपा ने जो नशामुक्ति का आंदोलन चलाया है, उसमें आम नागरिक हमारे साथ हैं. हमने 'नशा-मुक्त पंजाब यात्रा' निकाली थी. उसके उद्घाटन और समापन दोनों में अमित शाह जी शामिल हुए. हजारों की भीड़ जुटी थी. इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंजाब की जनता भाजपा के साथ है. यह मुद्दा और बड़ा होने वाला है.
सवाल: भाजपा की नशा-मुक्त पंजाब यात्रा का क्या असर रहा?
केवल सिंह ढिल्लों: यात्रा 117 विधानसभा सीटों से होकर गुजरी. लोगों ने खुलकर नशे के खिलाफ आवाज उठाई. अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर पंजाब से नशा जड़ से खत्म करेगी और समयसीमा भी बताई. पंजाब की जनता को भी मालूम है कि भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं. उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर खत्म हुए, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटी — पंजाब से भी नशा खत्म होगा.
सवाल: आगे भाजपा की क्या योजना है, चुनावों को देखते हुए?
केवल सिंह ढिल्लों: हम जिले-जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं. 2027 के चुनाव में नशा मुख्य मुद्दा रहेगा. पंजाब की जनता बदलाव चाहती है और भाजपा के साथ खड़ी है. भगवंत मान सरकार का अब जाना तय है.
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