ETV Bharat / bharat

खरड़ में अनमोल गगनमान का टिकट काटकर परमिंदर सिंह गोल्डी पर AAP ने लगाया दांव

परमिंदर सिंह गोल्डी, AAP उम्मीदवार, खरड़ निर्वाचन क्षेत्र ( ETV Bharat )

खरड़ (मोहाली): आम आदमी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए खरड़ की राजनीति में अपना चेहरा बदल दिया है. 2022 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधायक और फिर कैबिनेट मंत्री बनीं अनमोल गगन मान की जगह, पार्टी ने अब चुनावी मैदान में परमिंदर सिंह गोल्डी को उतारा है.

अनमोल गगन मान के पांच साल के कार्यकाल के बाद अब गोल्डी के सामने अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के साथ-साथ अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को यह भरोसा दिलाने की चुनौती है कि उनके पास खरड़ के लिए कुछ नया है.

सीवरेज, सड़कें, पानी और सामाजिक समस्याएं अभी भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बनी हुई हैं. ऐसे में, ईटीवी भारत के साथ एक खास बातचीत में, गोल्डी ने न केवल टिकट मिलने के आधार के बारे में बताया, बल्कि पिछले दो महीनों में अपने चुनाव क्षेत्र में हुए कामों और भविष्य की योजनाओं पर भी अपना पक्ष रखा. "मैं 2013 से एक स्वयंसेवक के रूप में आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं. इस दौरान मैंने छात्र विंग के अध्यक्ष, युवा विंग के उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष सहित कई पदों पर काम किया है. इसके अलावा, मैंने युवा विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है. मेरी कड़ी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी को देखते हुए पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है." - परमिंदर सिंह गोल्डी, AAP उम्मीदवार, खरड़ निर्वाचन क्षेत्र गोल्डी ने अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा का धन्यवाद किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी के सर्वे में खरड़ के लोगों ने उनके पक्ष में वोट दिया है. खरड़ में सीवेज, पानी और सड़कों की समस्याओं के बारे में गोल्डी ने कहा, "विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद से, मैं पिछले दो महीनों से लगातार लोगों के बीच जा रहा हूं. खरड़-लांडरां रोड सहित कई इलाकों में सीवरेज और सड़क का काम शुरू हो चुका है और काफी हद तक पूरा भी हो गया है." उन्होंने कहा, "खरड़ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगभग 70 प्रतिशत तक काम करने लगा है और बाकी का काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. हालांकि, चुनावों से पहले इन दावों की असली परीक्षा स्थानीय निवासियों की संतुष्टि और जमीनी हकीकत से होगी."