खरड़ में अनमोल गगनमान का टिकट काटकर परमिंदर सिंह गोल्डी पर AAP ने लगाया दांव
पंजाब विधानसभा चुनाव को लिए खरड़ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने परमिंदर सिंह गोल्डी पर दांव लगाया है.
Published : November 14, 2026 at 7:42 PM IST
खरड़ (मोहाली): आम आदमी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए खरड़ की राजनीति में अपना चेहरा बदल दिया है. 2022 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधायक और फिर कैबिनेट मंत्री बनीं अनमोल गगन मान की जगह, पार्टी ने अब चुनावी मैदान में परमिंदर सिंह गोल्डी को उतारा है.
अनमोल गगन मान के पांच साल के कार्यकाल के बाद अब गोल्डी के सामने अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के साथ-साथ अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को यह भरोसा दिलाने की चुनौती है कि उनके पास खरड़ के लिए कुछ नया है.
सीवरेज, सड़कें, पानी और सामाजिक समस्याएं अभी भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बनी हुई हैं. ऐसे में, ईटीवी भारत के साथ एक खास बातचीत में, गोल्डी ने न केवल टिकट मिलने के आधार के बारे में बताया, बल्कि पिछले दो महीनों में अपने चुनाव क्षेत्र में हुए कामों और भविष्य की योजनाओं पर भी अपना पक्ष रखा.
"मैं 2013 से एक स्वयंसेवक के रूप में आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं. इस दौरान मैंने छात्र विंग के अध्यक्ष, युवा विंग के उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष सहित कई पदों पर काम किया है. इसके अलावा, मैंने युवा विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है. मेरी कड़ी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी को देखते हुए पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है." - परमिंदर सिंह गोल्डी, AAP उम्मीदवार, खरड़ निर्वाचन क्षेत्र
गोल्डी ने अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा का धन्यवाद किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी के सर्वे में खरड़ के लोगों ने उनके पक्ष में वोट दिया है. खरड़ में सीवेज, पानी और सड़कों की समस्याओं के बारे में गोल्डी ने कहा, "विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद से, मैं पिछले दो महीनों से लगातार लोगों के बीच जा रहा हूं. खरड़-लांडरां रोड सहित कई इलाकों में सीवरेज और सड़क का काम शुरू हो चुका है और काफी हद तक पूरा भी हो गया है."
उन्होंने कहा, "खरड़ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगभग 70 प्रतिशत तक काम करने लगा है और बाकी का काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. हालांकि, चुनावों से पहले इन दावों की असली परीक्षा स्थानीय निवासियों की संतुष्टि और जमीनी हकीकत से होगी."
खरड़ की आवासीय सोसायटियों की समस्याओं का ज़िक्र करते हुए, गोल्डी ने कहा, "लगभग 60 सोसायटियों में अभी भी नक्शे पास होने बाकी हैं और आवास से जुड़ी अन्य समस्याओं का समाधान होना अभी बाकी है. इन समस्याओं को सुलझाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के साथ तालमेल बिठाया जा रहा है. खरड़ में सोसायटियों की बड़ी संख्या को देखते हुए, उनके बुनियादी ढांचे, नक्शों और अन्य सुविधाओं से जुड़े मुद्दे आगामी चुनावों में भी अहम हो सकते हैं."
गोल्डी ने कहा, "मेरा जन्म और पालन-पोषण पंजाब में हुआ है. मैं 22 सालों से चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूं." परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा, "विरोधियों के आरोप बेबुनियाद हैं. मेरी राजनीतिक पहचान किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं है. गांवों में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए 'यूथ क्लब' बनाए गए हैं और उनका पंजीकरण किया जा रहा है. मैराथन, युवा महोत्सव और ट्रेकिंग कैंप जैसी गतिविधियों में हज़ारों युवाओं ने हिस्सा लिया है.
गौरतलब है कि अगले साल की शुरुआत में पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज करते हुए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है. पार्टी ने इस सूची में 31 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है.
इससे पहले, 31 अक्टूबर को 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी. इस तरह, पार्टी ने अब तक 117 विधानसभा क्षेत्रों में से 71 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. इस सूची की सबसे खास बात यह है कि पार्टी ने कई विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरों को मौका दिया है. खरड़, जालंधर सेंट्रल, चमकौर साहिब, लंबी, बठिंडा ग्रामीण, बरनाला और शुतराना जैसे विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों को बदला गया है.
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