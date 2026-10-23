पंजाब चुनाव 2027: राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत, शाह और बादल के बयान से चर्चाएं तेज
अमित शाह और सुखबीर बादल के बयानों से अकाली दल और भाजपा के दोबारा साथ आने की अकटलें लग रही हैं. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 7:29 PM IST
नई दिल्ली: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब में एनडीए सरकार बनने के दावे के अगले ही दिन शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन का रास्ता खुला रखने की बात कह दी. उनके इस बयान को भाजपा के साथ पुराने गठबंधन के पुनर्जीवित होने की संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है.
पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात के बाद सुखबीर बादल ने साफ कहा कि अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी है और उसके लिए पंजाब सबसे पहले है. उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) को पंजाब का दुश्मन करार देते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों के साथ किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं हो सकता है.
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो पार्टियां अकाली दल की विचारधारा और कार्यक्रमों से सहमत हैं, उनके साथ गठबंधन के विकल्प खुले हैं.
सुखबीर बादल के इस बयान ने अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. हालांकि भाजपा के केंद्रीय नेता इसपर बयान देने से बच रहे हैं. मगर राज्य में इस नए समीकरण को लेकर एक बार फिर से जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है.
सुखबीर बादल ने पुराने अकाली-भाजपा शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान पंजाब ने तरक्की की थी. अंदरखाने भाजपा के नेता उनके इस बयान को भाजपा की ओर इशारा मान रहे हैं.
हालांकि इससे एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि पंजाब के लोगों ने तय कर लिया है कि 2027 में राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार में नशे की समस्या बढ़ने का जिक्र भी किया था.
सूत्रों की मानें तो दोनों ही दलों के कुछ नेता संपर्क में हैं और सीटों के बंटवारे पर बातचीत अंतिम दौर में पहुंचने की चर्चाएं भी भाजपा मुख्यालय में काफी तेजी से हो रहीं हैं, हालांकि दोनों पार्टियों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
पुनर सुरजीत गुट के मुख्य अकाली दल में विलय के अटकलें
पार्टी सूत्रों की मानें तो भाजपा, शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के कुछ नेताओं को भी राजनीतिक समीकरण में शामिल करना चाहती है. सूत्रों का ये भी दावा है कि पुनर सुरजीत गुट के नेता मुख्य अकाली दल में शामिल भी हो सकते हैं यदि बीजेपी मध्यस्थता में आती है तो.
हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग या किसी औपचारिक विलय की घोषणा नहीं हुई है.
आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने अमित शाह के बयान पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पहले भाजपा और अकाली दल अपने दम पर सरकार बनाने के दावे करते थे, अब एनडीए की बात हो रही है, जिससे दोनों दलों की घबराहट दिखाई दे रही है. अरोड़ा ने दावा किया कि दोनों दल मिलकर भी पंजाब में सरकार नहीं बना पाएंगे.
पंजाब के मंत्री ने 2007 से 2017 तक के अकाली-भाजपा शासनकाल पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उस दौरान पंजाब में नशे और गैंगस्टरवाद की समस्या बढ़ी थी.
पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. राजकुमार वेरका ने भी बीजेपी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि अमित शाह पंजाब में मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं. 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए वेरका ने दावा किया कि पंजाब में एनडीए का खाता शून्य है और शून्य ही रहेगा.
भाजपा नेताओं का कहना है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एनडीए की सरकार है. उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार में पैदा हुई समस्याओं का समाधान भाजपा सरकार को बताया.
भाजपा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी
पार्टी प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के मुताबिक भाजपा सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और 2027 में बहुमत हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. कुछ भाजपा नेताओं ने ये भी संकेत दिए कि गठबंधन को लेकर दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हैं.
लेकिन अब पंजाब की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमित शाह और सुखबीर बादल के बयानों के पीछे कोई नया राजनीतिक समझौता बन रहा है या फिर ये मात्र संकेत भर ही है.
एक तरफ भाजपा 117 सीटों पर तैयारी का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ सुखबीर बादल ने समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन का विकल्प खुला रखा है.
इसी बीच, अकाली दल पुनर सुरजीत गुट की संभावित भूमिका और सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं ने समीकरणों को और जटिल बना दिया है.
हालांकि अभी तक गठबंधन, सीट शेयरिंग या किसी गुट के विलय की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में सवाल है कि क्या 2027 से पहले पंजाब में एक बार फिर पुराना अकाली-भाजपा गठबंधन देखने को मिलेगा और यदि ऐसा होता है तो सीटों का फॉर्मूला क्या होगा. फिलहाल सबकी नजरें दोनों दलों के अगले राजनीतिक कदम पर टिकी हैं.
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