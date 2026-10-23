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पंजाब चुनाव 2027: राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत, शाह और बादल के बयान से चर्चाएं तेज

04 मई 2023 में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री मुक्तसर साहिब में अंतिम अरदास के दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देते हुए. ( File Photo/ ANI )

नई दिल्ली: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब में एनडीए सरकार बनने के दावे के अगले ही दिन शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन का रास्ता खुला रखने की बात कह दी. उनके इस बयान को भाजपा के साथ पुराने गठबंधन के पुनर्जीवित होने की संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है.

पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात के बाद सुखबीर बादल ने साफ कहा कि अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी है और उसके लिए पंजाब सबसे पहले है. उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) को पंजाब का दुश्मन करार देते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों के साथ किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं हो सकता है.

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो पार्टियां अकाली दल की विचारधारा और कार्यक्रमों से सहमत हैं, उनके साथ गठबंधन के विकल्प खुले हैं. सुखबीर बादल के इस बयान ने अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. हालांकि भाजपा के केंद्रीय नेता इसपर बयान देने से बच रहे हैं. मगर राज्य में इस नए समीकरण को लेकर एक बार फिर से जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है. शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल (File Photo/ ANI) सुखबीर बादल ने पुराने अकाली-भाजपा शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान पंजाब ने तरक्की की थी. अंदरखाने भाजपा के नेता उनके इस बयान को भाजपा की ओर इशारा मान रहे हैं. हालांकि इससे एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि पंजाब के लोगों ने तय कर लिया है कि 2027 में राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार में नशे की समस्या बढ़ने का जिक्र भी किया था. दिल्ली से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना (ETV Bharat) सूत्रों की मानें तो दोनों ही दलों के कुछ नेता संपर्क में हैं और सीटों के बंटवारे पर बातचीत अंतिम दौर में पहुंचने की चर्चाएं भी भाजपा मुख्यालय में काफी तेजी से हो रहीं हैं, हालांकि दोनों पार्टियों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुनर सुरजीत गुट के मुख्य अकाली दल में विलय के अटकलें

पार्टी सूत्रों की मानें तो भाजपा, शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के कुछ नेताओं को भी राजनीतिक समीकरण में शामिल करना चाहती है. सूत्रों का ये भी दावा है कि पुनर सुरजीत गुट के नेता मुख्य अकाली दल में शामिल भी हो सकते हैं यदि बीजेपी मध्यस्थता में आती है तो. हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग या किसी औपचारिक विलय की घोषणा नहीं हुई है. आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने अमित शाह के बयान पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पहले भाजपा और अकाली दल अपने दम पर सरकार बनाने के दावे करते थे, अब एनडीए की बात हो रही है, जिससे दोनों दलों की घबराहट दिखाई दे रही है. अरोड़ा ने दावा किया कि दोनों दल मिलकर भी पंजाब में सरकार नहीं बना पाएंगे. भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह से ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने बातचीत. (ETV Bharat)