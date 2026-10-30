पंजाब विधानसभा चुनाव: कल दोपहर 12 बजे AAP जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट! भगवंत मान का बड़ा ऐलान
पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक हुई.
Published : October 30, 2026 at 7:02 PM IST
चंडीगढ़/नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची रविवार दोपहर 12 बजे जारी करेगी. यह घोषणा खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में की. पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 और टिकट बंटवारे को लेकर AAP ने दिल्ली में बैठकें शुरू कर दी हैं. इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली में हैं.
दिल्ली में बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा-''पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एक बैठक हुई है. इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमन अरोड़ा और कमेटी सदस्य हरपाल चीमा ने वर्चुअली हिस्सा लिया और बाकी सदस्य सिर्फ दी में शामिल हुए. बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई. जो नाम फाइनल हो गए हैं उन्हें आज शाम तक पीएसी को भेज दिया जाएगा. कल सुबह 11 बजे फिर से पीएसी की बैठक होगी जो पार्टी की प्रक्रिया है. कल हम आपको बता पाएंगे कि कितने नामों पर सहमति बनी है. अंतिम रूप दिया गया."
भगवंत मान ने आगे बताया- "पहली सूची कल पीएसी की बैठक के बाद जारी की जाएगी. इस बात पर भी चर्चा हुई है कि हमने पिछले पांच साल में जो किया है उसके आधार पर वोट मांगेंगे. हमें अच्छी राजनीति करनी है. लोगों का सर्वे सामने रखा गया है. लोग विधायक को कितना पसंद करते हैं और उनके काम को कितना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है."
मुख्यमंत्री मान ने आगे कहा, "मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूं कि हम कल दोपहर 12 बजे के आसपास पहली सूची जारी करेंगे. आम आदमी पार्टी पहले भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली पहली पार्टी रही है और अब भी घोषणा करेगी."
पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए AAP उम्मीदवारों की पहली सूची कल होगी जारी! PAC की बैठक में पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। कल होने वाली PAC की बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने 5 साल के कार्यकाल में किए गए कामों के आधार पर जनता से वोट मांगेगी। -@BhagwantMann, मुख्यमंत्री, पंजाब— AAP (@AamAadmiParty) October 30, 2026
दिल्ली में हुई बैठक
बता दें कि यह बैठक 'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई. इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा कमेटी सदस्य वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा भी शामिल हुए. इस बैठक में चुनाव प्रबंधन के साथ-साथ चुनाव में उम्मीदवारों से जुड़ी रणनीतियों पर चर्चा की गई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान ने खुद अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मीडिया के सामने सूची पेश की.
पंजाब विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा
पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 16 मार्च 2027 को समाप्त होने जा रहा है. राज्य में अगला विधानसभा चुनाव फरवरी 2027 में संभावित है. पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं. सरकार बनाने और पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को कम से कम 59 सीटों की आवश्यकता होगी.
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