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पंजाब विधानसभा चुनाव: कल दोपहर 12 बजे AAP जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट! भगवंत मान का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री भगवंत मान. ( @/x.com/AamAadmiParty )

चंडीगढ़/नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची रविवार दोपहर 12 बजे जारी करेगी. यह घोषणा खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में की. पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 और टिकट बंटवारे को लेकर AAP ने दिल्ली में बैठकें शुरू कर दी हैं. इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली में हैं.

दिल्ली में बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा-''पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एक बैठक हुई है. इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमन अरोड़ा और कमेटी सदस्य हरपाल चीमा ने वर्चुअली हिस्सा लिया और बाकी सदस्य सिर्फ दी में शामिल हुए. बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई. जो नाम फाइनल हो गए हैं उन्हें आज शाम तक पीएसी को भेज दिया जाएगा. कल सुबह 11 बजे फिर से पीएसी की बैठक होगी जो पार्टी की प्रक्रिया है. कल हम आपको बता पाएंगे कि कितने नामों पर सहमति बनी है. अंतिम रूप दिया गया."