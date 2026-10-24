पंजाब में राहुल गांधी का तूफानी प्रचार अभियान, नशीले पदार्थों की समस्या मुख्य मुद्दा
राहुल पंजाब के घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं और नवंबर के पहले सप्ताह में दौरा कर सकते हैं. अमित अग्निहोत्री की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 7:24 AM IST
नई दिल्ली: सभी राजनीतिक दल अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आ गए हैं. सभी नेता कमर कस रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि पार्टी उन्हें टिकट देगी. वहीं, बात देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की करें तो वह भी तैयारियों में जुट गई है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर काफी आशान्वित नजर आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को चुनौती देने के लिए वे चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी को अक्टूबर के अंत में राज्य का दौरा करना था, लेकिन SIR मुद्दे पर केंद्र को घेरने के लिए 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की रैली के कारण उन्होंने यह दौरा टाल दिया है.
सूत्रों ने बताया कि पंजाब यात्रा के साथ ही इस पुरानी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत होगी. इस यात्रा में राज्य सरकार की पोल खोलने के लिए नशीले पदार्थों की समस्या और कानून-व्यवस्था की स्थिति जैसे दो बड़े मुद्दों के साथ-साथ किसानों की बदहाली और युवाओं के लिए रोजगार जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
पंजाब की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) की प्रभारी सचिव हिना कावरे ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि पंजाब से फीडबैक अच्छा है. राज्य की टीम एकजुट है और यह बात आने वाले प्रचार अभियान और अन्य कार्यक्रमों के दौरान दिखाई देगी. हमारे नेता राहुल गांधी भी घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहे हैं और जल्द ही राज्य का दौरा करने वाले हैं. नवंबर का पहला सप्ताह हमारे लिए उपयुक्त समय है. इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है.
हिना कावरे ने बताया कि हाल ही में परगट सिंह को राज्य इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है (उन्होंने लोकसभा सांसद अमरिंदर राजा वडिंग की जगह ली है), और अब राज्य की टीम AICC तथा राज्य स्तर के विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त है. राज्य में नेतृत्व से जुड़े मुद्दों को सुलझा लिया गया है. वे जिस बदलाव की मांग कर रहे थे, उसे लागू कर दिया गया है. अब सभी का ध्यान इस बात पर है कि पार्टी अपने-अपने क्षेत्रों में जीत हासिल करे. हमने राज्य टीमों के साथ मिलकर योजनाएं तैयार कर ली हैं. अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि कुछ ही दिनों के नोटिस पर भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं.
बता दें, अमरिंदर राजा वडिंग और पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के बीच सत्ता की खींचतान को सुलझाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह को एक निष्पक्ष चेहरे के तौर पर चुना गया था. वहीं, चन्नी खुद राज्य इकाई का नया प्रमुख बनना चाहते थे. यह संकेत देते हुए कि कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान पंजाब पर है, इसके लिए पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल 26 अक्टूबर को राज्य का दौरा करेंगे. वहां वे वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बैठकें करेंगे, ताकि राहुल गांधी की प्रस्तावित यात्रा के लिए आधार तैयार किया जा सके. यह यात्रा पहले सितंबर में होनी थी.
वेणुगोपाल राज्य राजनीतिक मामलों की समिति की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें उन जमीनी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिन्हें यात्रा के दौरान उठाया जाना चाहिए. इसके अलावा, वे फरवरी-मार्च 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले व्यापक प्रचार अभियान को अंतिम रूप देने के लिए कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें भी करेंगे. इससे पहले चुनाव अभियान समिति के प्रमुख चन्नी ने 22 अक्टूबर को परगट सिंह और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर संभावित चुनाव प्रचार की समीक्षा की. इससे कुछ दिन पहले ही, राज्य के लिए AICC प्रभारी सचिन पायलट ने 16 से 21 अक्टूबर तक पांच दिवसीय कार्यक्रम पूरा किया था. इस कार्यक्रम के तहत, पार्टी नेताओं ने उन लोगों के घरों का दौरा किया, जिनकी पिछले कुछ वर्षों में गैंगस्टरों की हिंसा या नशीले पदार्थों के कारण जान चली गई थी.
पंजाब में पार्टी सचिव रवींद्र दलवी ने ईटीवी भारत को बताया कि निश्चित रूप से, नशीले पदार्थों की व्यापक समस्या और खराब कानून-व्यवस्था की स्थिति पार्टी के चुनाव प्रचार का मुख्य केंद्र होगी. मतदाता राज्य सरकार से तंग आ चुके हैं और बदलाव लाना चाहते हैं. अक्टूबर 2025 में जगराओं में एसएसपी (SSP) कार्यालय के पास कबड्डी खिलाड़ी सरदार तेजपाल सिंह की हत्या ने पंजाब में कानून-व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति को उजागर कर दिया. हाल ही में 13 अक्टूबर को मानसा में नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोट्टा की हत्या ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपनी विफलता के लिए जवाब देना होगा.
आम आदमी पार्टी (AAP) का मुकाबला करने के तरीकों के अलावा, संगठन के लिए AICC प्रभारी इस बात पर भी चर्चा कर सकते हैं कि क्या चुनाव वाले राज्य में BJP और अकाली दल का गठबंधन हो सकता है. हाल के दिनों में राज्य में बीजेपी का रुख आक्रामक रहा है, जिसकी अगुवाई पार्टी प्रमुख नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं. अमित शाह ने तो यह संकेत भी दिया है कि 2027 में एनडीए की सरकार सत्ता में आ सकती है. कावरे ने कहा कि हम भी सुन रहे हैं कि पूर्व सहयोगी बीजेपी और अकाली दल फिर से एक साथ आ सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई पक्का पता नहीं है. अगर वे सच में साथ आते हैं, तो यह कांग्रेस के लिए एक तरह से फायदेमंद ही साबित होगा.
वेणुगोपाल दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली 'इंडिया' गठबंधन की रैली में राज्य के पार्टी कार्यकर्ताओं की भागीदारी की भी समीक्षा करेंगे, हालांकि पंजाब में SIR से जुड़ी कोई बड़ी समस्या नहीं रही है. उन्होंने आगे कहा कि कुछ जगहों पर कुछ दिक्कतें जरूर आईं, लेकिन वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इस बार हमारे बूथ-स्तरीय कार्यकर्ता सतर्क थे. फिर भी, हम दिल्ली रैली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए राज्य से कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जत्था भेजना चाहते हैं.
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