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पंजाब में राहुल गांधी का तूफानी प्रचार अभियान, नशीले पदार्थों की समस्या मुख्य मुद्दा

दीवाली से पहले पंजाब में राहुल गांधी का तूफानी प्रचार अभियान ( IANS )

नई दिल्ली: सभी राजनीतिक दल अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आ गए हैं. सभी नेता कमर कस रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि पार्टी उन्हें टिकट देगी. वहीं, बात देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की करें तो वह भी तैयारियों में जुट गई है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर काफी आशान्वित नजर आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को चुनौती देने के लिए वे चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी को अक्टूबर के अंत में राज्य का दौरा करना था, लेकिन SIR मुद्दे पर केंद्र को घेरने के लिए 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की रैली के कारण उन्होंने यह दौरा टाल दिया है.