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पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: AAP आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, भगवंत मान पहुंचे दिल्ली

पंजाब सीएम भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) ( ANI )

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (AAP) गुरुवार शाम को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंच गए हैं. वह पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति PAC) की बैठक में हिस्सा लेंगे. समिति की बैठक से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार सुबह पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे.

नए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया भी बैठक में मौजूद रहेंगे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक से पहले नए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है. पार्टी के टॉप नेतृत्व के बीच बातचीत के बाद आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति गुरुवार शाम को अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक करेगी. सूत्रों के मुताबिक जारी होने वाली दूसरी लिस्ट में पार्टी के कई विधायकों के टिकट कटने के आसार हैं.

इस बैठक में दूसरी लिस्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे. बैठक के तुरंत बाद लिस्ट की घोषणा की जा सकती है. पार्टी सूत्रों ने बताया है कि आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट से कुछ मौजूदा विधायकों को हटा सकती है. दूसरी लिस्ट में कुछ नए चेहरे हो सकते हैं

दूसरी लिस्ट में कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं. कुछ उम्मीद्वारों को टिकट न देकर उनकी जगह नए चेहरों को देने का फैसला सर्वे के नतीजों के आधार पर किया गया था. गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने 31 अक्टूबर को पंजाब के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी. पहली लिस्ट के बाद सीएम भगवंत मान का बयान

पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत सभी 40 उम्मीदवार मौजूदा विधायक हैं. पहली लिस्ट जारी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नए विधायकों को भी मौका दिए जाने की बात कही थी.