पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: AAP आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, भगवंत मान पहुंचे दिल्ली
पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने की तैयारी में है.
Published : November 12, 2026 at 1:32 PM IST
चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (AAP) गुरुवार शाम को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंच गए हैं. वह पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति PAC) की बैठक में हिस्सा लेंगे. समिति की बैठक से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार सुबह पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे.
नए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया भी बैठक में मौजूद रहेंगे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक से पहले नए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है. पार्टी के टॉप नेतृत्व के बीच बातचीत के बाद आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति गुरुवार शाम को अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक करेगी. सूत्रों के मुताबिक जारी होने वाली दूसरी लिस्ट में पार्टी के कई विधायकों के टिकट कटने के आसार हैं.
इस बैठक में दूसरी लिस्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे. बैठक के तुरंत बाद लिस्ट की घोषणा की जा सकती है. पार्टी सूत्रों ने बताया है कि आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट से कुछ मौजूदा विधायकों को हटा सकती है.
दूसरी लिस्ट में कुछ नए चेहरे हो सकते हैं
दूसरी लिस्ट में कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं. कुछ उम्मीद्वारों को टिकट न देकर उनकी जगह नए चेहरों को देने का फैसला सर्वे के नतीजों के आधार पर किया गया था. गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने 31 अक्टूबर को पंजाब के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी.
पहली लिस्ट के बाद सीएम भगवंत मान का बयान
पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत सभी 40 उम्मीदवार मौजूदा विधायक हैं. पहली लिस्ट जारी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नए विधायकों को भी मौका दिए जाने की बात कही थी.
इससे पहले अक्टूबर में, 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) ने शनिवार को 40 कैंडिडेट्स की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी. इस लिस्ट में धुरी से मुख्यमंत्री भगवंत मान, कोटकपूरा से विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवान और लुधियाना वेस्ट से मंत्री संजीव अरोड़ा (जो अभी जेल में हैं) शामिल हैं.
पहली लिस्ट में कई मंत्री शामिल
इस लिस्ट में कई और मंत्री भी शामिल हैं, जिनमें अजनाला से कुलदीप सिंह धालीवाल, करतारपुर से बलकार सिंह, गढ़शंकर से जय कृष्ण सिंह रौड़ी, एसएएस नगर से कुलवंत सिंह और भदौर से लाभ सिंह उगोके शामिल हैं. उम्मीदवारों के नाम शनिवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की बैठक में फाइनल किए गए. बैठक में केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, वित्त मंत्री हरपाल चीमा और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के दूसरे सदस्य मौजूद थे.
पार्टी की तरफ से घोषित दूसरे उम्मीदवारों में मोगा से अमनदीप कौर अरोड़ा, बटाला से अमनशेर सिंह (शेरी कलसी), अमृतसर साउथ से इंदरबीर सिंह निज्जर, तरनतारन से हरमीत सिंह संधू, खेमकरण से सरवन सिंह धुन, नकोदर से इंदरजीत कौर मान, दसूया से करमबीर सिंह घुम्मन और उर्मर से जसवीर सिंह राजा गिल शामिल हैं.
घोषणा के बाद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं." 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने राज्य की 117 सीटों में से 92 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 18 सीटें जीतीं.
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