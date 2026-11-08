परविंदर सिंह झोटा का मानसा में अंतिम संस्कार किया गया, पिता ने लड़ाई जारी रखने की कसम खाई
अंतिम संस्कार के दौरान झोटा के पिता भीम सिंह ने युवाओं से मादक पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ संकल्प लेने का आह्वान किया.
Published : November 8, 2026 at 6:23 PM IST
मानसा (पंजाब): एंटी-ड्रग्स एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा का रविवार को मानसा में अंतिम संस्कार किया गया. झोटा की 26 दिन पहले हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद भारी विरोध प्रदर्शन हुए. परिवार के राजी होने के बाद शनिवार को PGIMER चंडीगढ़ में शव का पोस्टमार्टम हुआ था.
इसके बाद का शव चंडीगढ़ से मानसा लाया गया और चकेरियां रोड स्थित उनके खेतों में उनका अंतिम संस्कार किया गया. झोटा के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.
अंतिम संस्कार से पहले बड़ी संख्या में लोग झोटा के घर भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी. अंतिम संस्कार से पहले, सिख परंपरा के अनुसार 'अरदास' (प्रार्थना) की गई. इसके बाद, परविंदर सिंह झोटा के पिता और बच्चों ने चिता को मुखाग्नि दी.
अंतिम संस्कार में शामिल बड़ी संख्या में लोगों ने "परविंदर सिंह झोटा अमर रहें," "परविंदर झोटा," और "हम आपके सपने को पूरा करेंगे" जैसे नारे लगाए.
परविंदर झोटा के अंतिम संस्कार में 'वारिस पंजाब दे' के नेता और सांसद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह, पार्टी विधायक मनप्रीत सिंह अयाली और पूर्व विधायक हरदेव अर्शी मौजूद थे.
इस दौरान, झोटा के पिता भीम सिंह ने पंजाब के युवाओं से मादक पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ संकल्प लेने का आह्वान किया. उन्होंने वहां मौजूद युवाओं से वादा लेने को कहा: न तो वे खुद ड्रग्स लेंगे और न ही अपने आस-पास ड्रग्स बिकने देंगे. उन्होंने कहा कि यही परविंदर सिंह झोटा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके बेटे की ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं होगी, बल्कि यह लड़ाई जारी रहेगी. इसके अलावा, भीम सिंह ने SSP वैभव चौधरी के इस्तीफे की मांग की.
उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने इस बुराई के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी. उन्होंने कहा, "मैं इंसाफ एक्शन कमेटी का आभार व्यक्त करता हूं, जो शुरू से अंत तक हमारे साथ खड़ी रही."
यह कमेटी विभिन्न सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं का गठबंधन है, जिसका गठन झोटा की हत्या के बाद किया गया था.
परविंदर सिंह झोटा की 13 अक्टूबर को दिनदहाड़े मानसा शहर के एक व्यस्त बाजार में मेडिकल स्टोर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह फेसबुक पर लाइव प्रसारण कर रहे थे. एक बुजुर्ग को नशे की दवाएं बेचने को लेकर झोटा ने मेडिकल स्टोर के मालिक से सवाल किया था, बहस होने के बाद उसने उन पर गोली चला दी थी. बाद में स्टोर मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था.
चार नवंबर को पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद परिवार ने शव का पोस्टमार्टम कराने पर सहमति जताई थी और 22 दिन से जारी धरना खत्म कर दिया था.
शुक्रवार तड़के झोटा का पार्थिव शरीर मानसा के सिविल अस्पताल के शवगृह से चंडीगढ़ स्थित PGIMER लाया गया था, जहां शनिवार को पोस्टमार्टम हुआ.
झोटा हत्या की घटना को लेकर पंजाब में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए थे. राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. विपक्ष ने राज्य में मादक पदार्थों की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, पंजाब कांग्रेस प्रमुख परगत सिंह, शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और पंजाब भाजपा प्रमुख केवल सिंह ढिल्लों सहित कई नेताओं ने मानसा में झोटा के परिवार से मुलाकात की.
परिवार की मांग पर पंजाब सरकार ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. साथ ही सरकार ने एक थाना प्रभारी, एक पुलिस उपाधीक्षक और एक औषधि निरीक्षक को निलंबित भी कर दिया था.
पंजाब सरकार ने झोटा के परिवार की सभी मांगों को मान लिया था, जिसमें झोटा के नाम पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने, घटना में घायल हुए चारों लोगों को मुआवजा देने, किसी पार्क या स्टेडियम में झोटा की प्रतिमा स्थापित करने की मांग शामिल थी.
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