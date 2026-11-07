हत्या के 25 दिन बाद हुआ झोटा के शव का पोस्टमार्टम, रविवार को अंतिम संस्कार
एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की 13 अक्टूबर को मानसा जिले में एक मेडिकल स्टोर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
Published : November 7, 2026 at 7:32 PM IST
चंडीगढ़: हत्या के 25 दिन बाद एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा के शव का शनिवार को PGIMER चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम किया गया. हत्या के बाद से, उनके शव को ऑटोप्सी के लिए सुरक्षित रखा गया था. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
उनकी हत्या के बाद न्याय के लिए बनी एक्शन कमेटी के सदस्यों ने कहा कि शव को PGIMER की मॉर्चरी में रखा गया है और परिवार की इच्छा के अनुसार, रविवार सुबह क्रिमेशन के लिए मानसा ले जाया जाएगा.
पहले उनका अंतिम संस्कार शनिवार को होना था. कमेटी के एक सदस्य ने कहा, "परविंदर सिंह झोटा के परिवार वालों के साथ बैठक में यह तय हुआ कि आज अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा. दाह संस्कार 8 नवंबर को होगा."
झोटा के पिता भीम सिंह ने कहा, "हम रविवार सुबह 5 बजे मानसा के लिए निकलेंगे. सबसे पहले, हम पार्थिव शरीर को अपने घर ले जाएंगे. अंतिम संस्कार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच किया जाएगा. अंतिम संस्कार दिवाली के दिन इसलिए किया जाएगा ताकि पंजाब के युवा यह वादा कर सकें कि आज के बाद वे किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे."
एक्शन कमेटी के सदस्य राजू दरशा ने कहा, "पंजाब के सभी युवा जो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें यह शपथ लेनी चाहिए कि वे जीवन भर ड्रग्स से दूर रहेंगे और पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे."
नशीले पदार्थों की कथित अवैध बिक्री के खिलाफ आवाज उठाने वाले झोटा की 13 अक्टूबर को मानसा के एक मेडिकल स्टोर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह घटना नशीली दवाओं की कथित बिक्री को लेकर हुए झगड़े के बाद हुई थी. एक्टिविस्ट झोटा ड्रग्स के गलत इस्तेमाल और केमिस्ट की दुकानों से नशीली दवाओं की कथित अवैध बिक्री के खिलाफ मुहिम चला रहे थे.
पुलिस ने कहा कि झोटा ने मेडिकल स्टोर के मालिक कुमार को एक बुजुर्ग व्यक्ति को ड्रग्स बेचते हुए पाया, जिसके बाद उसने उससे बहस की, बाद में बहस बढ़ गई और इस दौरान आरोपी ने कथित तौर पर गोली चला दी.
यह घटना झोटा के फेसबुक लाइव के दौरान रिकॉर्ड हो गई, जिससे बहुत गुस्सा फैल गया. कुमार को 13 अक्टूबर की रात को राजस्थान के सालासर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया था.
झोटा ने पहले भी 2023 में कुमार से ड्रग्स बेचने के आरोप में झगड़ा किया था, जिससे कथित तौर पर दोनों के बीच लंबे समय तक झगड़ा चला था. पुलिस ने पहले संकेत दिया था कि इस घटना के पीछे आपसी दुश्मनी भी हो सकती है.
इस हत्या से झोटा के समर्थकों और स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया. उन्होंने हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की. उसके परिवार और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और उनकी मांगें पूरी नहीं होने तक शव का अंतिम संस्कार कराने से मना कर दिया.
फिलहाल, CBI हत्या मामले की जांच कर रही है.
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