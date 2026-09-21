पंजाब: एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट ने आत्महत्या का प्रयास किया, सरपंच पर धमकाने का आरोप
मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले में हुई इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने AAP की सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा है.
Published : September 21, 2026 at 3:06 PM IST
संगरूर/चंडीगढ़: पंजाब के संगरूर जिले में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता जगसीर उर्फ जग्गा सिंह ने रविवार को कथित तौर पर उपायुक्त कार्यालय के बाहर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया. जग्गा सिंह नमोल गांव के रहने वाले हैं. घटना के बाद, जग्गा सिंह को संगरूर के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया.
इमरजेंसी वार्ड के डॉ. इकबाल प्रीत सिंह ने रविवार को कहा, "शाम करीब 5.15 बजे एक मरीज फिनाइल से जुड़ा जहरीला पदार्थ खाने के बाद गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचा. प्राथमिक उपचार देने के बाद, उसे आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया गया."
मोहनजीत शेरोन और गुलजार सिंह की मौत के बाद यह तीसरी ऐसी घटना है.
मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले में हुई इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा है.
बताया गया है कि एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट जग्गा सिंह ने सोशल मीडिया पर ड्रग्स से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था. बाद में उन्होंने आरोप लगाया था कि वीडियो अपलोड करने के बाद, उनके गांव के सरपंच और उसके साथियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया.
पीड़ित जग्गा सिंह ने कहा था, "मैंने सोशल मीडिया पर ड्रग्स, खासकर 'चिट्टा' के बारे में एक वीडियो पोस्ट किया था. मैंने वीडियो डिलीट भी कर दिया था. इसके बावजूद, वे मेरे घर आए, मारपीट की और मुझे धमकाया. सरपंच ने मुझे परेशान किया. पुलिस मेरे घर पर लगे CCTV कैमरा और DVR भी ले गई और कहा कि वे खाली हैं, जबकि उनमें सारे सबूत थे. मेरे बच्चों की जान को भी खतरा है."
जग्गा सिंह ने आगे आरोप लगाया कि उन्हें हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई. उनके अनुसार, उन्होंने इस बारे में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया.
सरपंच सुखबीर सिंह ने कहा कि उन्हें अभी घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और पहले उन्हें डिटेल्स इकट्ठा करने की इजाजत दी जानी चाहिए. जब उनसे आरोपों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया.
पुलिस जग्गा सिंह के आरोपों की जांच कर रही है. आगे की कानूनी कार्रवाई के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है. फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.
विपक्ष ने भगवंत मान सरकार को घेरा
कांग्रेस महासचिव और पंजाब मामलों के प्रभारी सचिन पायलट ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई और मांग की कि राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए. उन्होंने कहा कि पंजाब में नशा मुक्ति के बारे में सरकार के दावों के उलट, जमीनी हकीकत बहुत खराब हो गई है.
पंजाब में नशे के ख़िलाफ आवाज उठाने वालों के साथ किस तरह का दबाव और दुर्व्यवहार किया जा रहा है - संगरूर की यह घटना साफ़ दिखा रही है।— Sachin Pilot (@SachinPilot) September 20, 2026
नामोल गांव के निवासी जग्गा सिंह ने DC कार्यालय के बाहर ज़हरीला पदार्थ निगल लिया। नशे के खिलाफ वीडियो डालने के बाद से उन्हें धमकियाँ मिल रही थी और… pic.twitter.com/mDPCxmExo5
AAP सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "संगरूर की घटना से साफ पता चलता है कि पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों को किस तरह के दबाव और परेशानी का सामना करना पड़ता है. अगर नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो किस तरह के बदलाव की बात की जा रही है?"
सरकारी तंत्र की नाकामी!
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने इस घटना को सरकारी तंत्र की नाकामी बताया. पूर्व के मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सच बोलने वालों को दबाया जा रहा है. चन्नी ने कहा, "पहले गुलजार और अब जग्गा सिंह... AAP सरकार का पंजाबियों पर यह अत्याचार कब खत्म होगा? सरकार का नशा विरोधी अभियान जमीन पर पूरी तरह नाकाम हो गया है. नशा रोकने के बजाय, सवाल पूछने वालों को धमकाया और डराया जा रहा है."
बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आरोप लगाया कि पंजाब की मौजूदा सरकार ड्रग तस्करी में शामिल लोगों को बचा रही है. उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वह जगसीर सिंह के समर्थन में पूरी तरह खड़े रहेंगे. बिट्टू ने कहा, "यह सरकार ड्रग्स बेचने वालों से इतनी करीब से जुड़ गई है कि अब जो कोई भी सच बोलता है, वह उनका दुश्मन लगता है. अगर मुख्यमंत्री के अपने जिले में भी एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट सुरक्षित नहीं हैं, तो सरकार का 'ड्रग-फ्री पंजाब' का दावा एक नाटक के अलावा कुछ नहीं है."
शिरोमणि अकाली दल के महासचिव बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि संगरूर में अधिकारियों ने पीड़ित की बात नहीं सुनी, जिसके कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा. मजीठिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "पहले मोहनजीत शेरोन ने संगरूर में ड्रग्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, फिर गुलजार को जहर खाना पड़ा, और अब जगसीर ने जहरीला पदार्थ खाकर मौत को गले लगाने की कोशिश की ताकि गहरी नींद में सोई हुई सरकार जाग सके. जगसीर ने हर किसी से गुहार लगाई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उसकी बात नहीं सुनी."
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