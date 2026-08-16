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पंजाब में आतंकी साजिश फिर नाकाम; अमृतसर में 690 ग्राम IED बरामद, पुलिस प्रतिष्ठान को निशाना बनाने का था प्लान

पुलिस द्वारा जब्त की गई वस्तुएं. ( X | @DGPPunjabPolice )

अमृतसर (पंजाब) : पंजाब के अमृतसर जिले में पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया. अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 690 ग्राम वजन की आईईडी बरामद की. आशंका है कि इस विस्फोटक का इस्तेमाल पुलिस से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए किया जाना था. यह जानकारी डीजीपी गौरव यादव ने दी. आईईडी के साथ अन्य अहम चीजें भी बरामद

पुलिस ने आईईडी के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, बैटरी, टाइमर और एक लोहे का डिब्बा भी बरामद किया है. बरामदगी के बाद, विस्फोटक सामग्री को सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत संभाला गया और बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad) ने इसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया.