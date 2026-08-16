पंजाब में आतंकी साजिश फिर नाकाम; अमृतसर में 690 ग्राम IED बरामद, पुलिस प्रतिष्ठान को निशाना बनाने का था प्लान
अमृतसर में पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए 690 ग्राम की आईईडी बरामद किया है.
Published : August 16, 2026 at 8:31 PM IST
अमृतसर (पंजाब) : पंजाब के अमृतसर जिले में पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया. अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 690 ग्राम वजन की आईईडी बरामद की. आशंका है कि इस विस्फोटक का इस्तेमाल पुलिस से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए किया जाना था. यह जानकारी डीजीपी गौरव यादव ने दी.
आईईडी के साथ अन्य अहम चीजें भी बरामद
पुलिस ने आईईडी के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, बैटरी, टाइमर और एक लोहे का डिब्बा भी बरामद किया है. बरामदगी के बाद, विस्फोटक सामग्री को सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत संभाला गया और बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad) ने इसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया.
Amritsar Rural Police averts a terror plot targeting a police establishment and recovers an Improvised Explosive Device(IED) weighing 690 grams, along with an electronic detonator, battery, timer and iron box.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) August 16, 2026
After seizure, the explosive material was handled as per established… pic.twitter.com/I711R3AYl2
विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज
अमृतसर ग्रामीण पुलिस के अनुसार, इस कार्रवाई से एक बड़े संभावित ख़तरे को टाल दिया गया है और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है. पुलिस ने इस मामले में संबंधित पुलिस स्टेशन में कानून की उचित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है.
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच तेज
पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस साजिश के पीछे कौन है और आईईडी को कहां और किस मकसद से लगाया जाना था. पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे की कार्रवाई कर रही है.
पंजाब पुलिस ने कहा है कि आतंकी नेटवर्क, संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और पुलिस राज्य में शांति, सुरक्षा और जन-सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
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