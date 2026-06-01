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अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार करने में 12 टीमें लगीं, आरोपी को थाने से छुड़ा ले जाने का आरोप

अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस, इनसेट में अकाली नेता ( ETV Bharat )

इस दौरान पुलिस स्टेशन के बाहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और स्थिति तेजी से बिगड़ गई. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस हिरासत में मौजूद एक व्यक्ति को जबरन छुड़ा लिया. घटना के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई.

जानकारी के अनुसार रविवार को शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समर्थक मजीठा पुलिस थाने पहुंचे.

इस सिलसिले में पुलिस की ओर से एफआईआर नंबर 91 में दर्ज की गई है. मजीठिया पर पुलिस स्टेशन में घुसकर आरोपियों को जबरदस्ती छुड़ाने का आरोप है. इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

अमृतसर (पंजाब) : मजीठा पुलिस थाना परिसर में हुए विवाद और प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार करने के लिए 12 टीमें गठित की गई हैं. इन टीमों ने मजीठिया की तलाश में उनके आवास के अलावा अमृतसर व चंडीगढ़ में छापेमारी की.

इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी सुहैल मीर ने बताया कि 'रविवार को पुलिस ने सोइयां कलां निवासी एक आरोपी जोबनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था. इस दौरान जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, तो शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समर्थक मजीठा पुलिस थाने पहुंच गए.

इस बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस हिरासत से एक व्यक्ति को जबरन छुड़ा लिया. इतना ही नहीं बिक्रम मजीठिया पुलिस स्टेशन के अंदर गए और हर कमरे की जांच की और आरोपी को जबरदस्ती अपने साथ ले गए.

इस दौरान पुलिस के सरकारी कागज फाड़ दिए गए और हथियार भी दिखाए गए. इस पूरी कार्रवाई के दौरान एसएसपी का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की गई. इस घटना से पुलिस की कार्रवाई में रुकावट आई. जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की गई.

टीमें लगातार अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं और मामले में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही हैं. उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं.

पुलिस अधिकारियों का दावा है कि घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने चेतावनी दी है कि कोई भी, चाहे वह आम आदमी हो या सरकारी या ऊंचे पद पर बैठा हो, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता.

यह सब राजनीतिक बदला : बादल

पंजाब पुलिस द्वारा अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के घर पर छापे पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, "यह सब राजनीतिक बदला है."

उन्होंने मजीठिया के चुनाव क्षेत्र में पूरी कोशिश की, पहले वोट रद्द करने की, फिर बूथ कैप्चरिंग की, लेकिन फिर भी मजीठिया साहब जीत गए. अब उन्होंने मजीठिया को जेल में डालने का नया मुद्दा बना लिया है. यह सब पंजाब सरकार का प्लान किया हुआ काम है.

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