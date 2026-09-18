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पंजाब: अमृतसर में ASI हरजीत सिंह का मर्डर, सीएम मान ने दी आर्थिक सहायता, विपक्ष ने घेरा

इस हत्याकांड के बाद विपक्ष सरकार को घेर रही है. बिक्रम मजीठिया ने कहा कि जनता के साथ-साथ पुलिस भी सुरक्षित नहीं है.

AMRITSAR ASI HARJIT SINGH MURDER
अमृतसर में ASI हरजीत सिंह का मर्डर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 11:43 AM IST

6 Min Read
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अमृतसर (पंजाब) : पंजाब पुलिस के एसआई (ASI) हरजीत सिंह की अमृतसर के भगतांवाला में गुरुवार देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी के मुताबिक यह वारदात देर रात करीब 2 बजकर 30 मिनट पर हुई.

बता दें, एसआई हरजीत सिंह हकीमा पुलिस स्टेशन में तैनात थे और अनाज मंडी के पास मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे थे. इसी दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी. ASI हरजीत सिंह को घायल हालत में अमृतसर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई. मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. इसके साथ ही हमलावरों की पहचान करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी CCTV कैमरों की जांच शुरू कर दी गई है.

इस हत्याकांड पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शोक व्यक्त किया है. उन्होंने मृतक एसआई हरजीत को श्रद्धांजलि देते हुए पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और बैंक की तरफ से 1 करोड़ रुपये के बीमा का भी ऐलान किया है.

भगवंत मान ने पोस्ट के जरिए दी श्रद्धांजलि
सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए सीएम मान ने लिखा कि मैं अमृतसर जिले में अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए असिस्टेंट पुलिस स्टेशन ऑफ़िसर हरजीत सिंह जी की बहादुरी को सलाम करता हूं. उनकी असीम हिम्मत और ड्यूटी के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा. दुख की इस घड़ी में पंजाब सरकार शहीद के परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है. सम्मान के तौर पर, सरकार परिवार को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि बैंक की ओर से 1 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बीमा देगी. हम अपने शहीदों और उनके परिवारों को हर संभव मदद देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. उनका यह महान बलिदान हम सभी को पूरी बहादुरी और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए प्रेरित करता रहेगा.

पंजाब के डीजीपी ने भी दिया बयान
वहीं, इस मामले पर एक पोस्ट करते हुए पंजाब के डीजीपी (DGP) गौरव यादव ने लिखा कि अमृतसर जिले के हमारे बहादुर पुलिस अधिकारी, ASI हरजीत सिंह ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान दे दी. दुख की इस घड़ी में पंजाब पुलिस उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है. शहीद को पूरे पुलिस सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. हमारी प्रार्थनाएं उनके परिवार और रिश्तेदारों के साथ हैं.

विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला
इस हत्याकांड के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है. राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर पूरा विपक्ष भगवंत मान सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है. शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि इस राज्य की नाकाबिल सरकार और लाचार पुलिस व्यवस्था के चलते अमृसतर बुरी तरह लाचार है. यहां की आम जनता के साथ-साथ पुलिस भी सुरक्षित नहीं है.

पुलिस चौकी के पास युवक को मारी गोली
अमृतसर से ही एक दूसरा मामला सामने आया है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि यह घटना रात करीब 10:50 बजे हुई. मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन इलाके की कोट खालसा पुलिस चौकी से महज 50 कदम की दूरी पर 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान साहिल गिल के रूप में हुई है, जो डिलीवरी देने का काम करता था.

गोली लगने से गंभीर रूप से घायल साहिल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बता दें, आरोपियों ने साहिल को उसके घर से करीब 40 कदम की दूरी पर गोली मारी है. घटना स्थल पुलिस चौकी के बहुत करीब होने के बावजूद, आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, दो युवक एक्टिवा से वहां पहुंचे थे. दोनों ने साहिल पर दो गोलियां चलाईं, जिनमें से एक गोली उसके सीने के पास लगी. गोली लगने से साहिल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी. परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और साहिल को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

घर से सब्जी खरीदने निकला था
मृतक के पिता मुख्तियार सिंह ने बताया कि मेरा बेटा सब्जी खरीदने के लिए घर से निकला था. करीब 10 मिनट बाद मोहल्ले के कुछ लोग मेरे घर आए और बताया कि साहिल को गोली मार दी गई है. जब हम सब मौके पर पहुंचे तो साहिल घायल अवस्था में पड़ा था. इसके बाद साहिल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. परिजनों के अनुसार, साहिल की शादी करीब दो साल पहले हुई थी और उसका छह महीने का बच्चा है. युवक की मौत के बाद परिवार में शोक की लहर है. परिवारवालों ने मांग की है कि पुलिस तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करे और घटना की वजह का पता लगाए.

मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही, इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के एसएचओ (SHO) समेत सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. ADCP लेवल के एक अधिकारी ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज देख रही है और वहां मौजूद लोगों से भी जानकारी ले रही है. एडीसीपी (ADCP) जागेश्वर सिंह ने बताया कि घटना में शामिल युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. फायरिंग की वजह की भी जांच की जा रही है. आरोपी की पहचान होने के बाद, उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी.

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