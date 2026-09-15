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पंजाब के अमृतसर में जनरेटर से गैस लीक होने से 1 की मौत 4 बीमार पड़े

अमृतसर के महान सिंह गेट पर कथित रूप से एक जेनरेटर से लीक हुई गैस के संपर्क में आने से पांच लोग बेहोश हो गए.

AMRITSAR GENERATOR GAS LEAK
पंजाब के अमृतसर में जनरेटर से गैस लीक होने से 1 की मौत 4 बीमार पड़े (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2026 at 9:24 AM IST

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अमृतसर: शहर के महान सिंह गेट इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक मशहूर लॉटरी की दुकान के ऊपर लगे जनरेटर से कथित जहरीली गैस लीक होने से कई लोग प्रभावित हुए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब कुछ लोग वहां बैठकर खाना खा रहे थे.

जहरीली गैस लीक

एएसआई शरणजीत सिंह ने बताया, 'जेनरेटर से अचानक गैस लीक होने से वहां मौजूद लोगों की हालत बिगड़ गई. गैस के संपर्क में आने से पांच लोग बेहोश हो गए. घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई और बेहोश लोगों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई.'

4 बीमार, अस्पताल में भर्ती

मरने वाले की पहचान जुगिंदर सिंह के तौर पर हुई है, जिनकी उम्र करीब 55 साल थी. वह अमृतसर के एक गांव के इलाके खासा के रहने वाला था. घटना में प्रभावित दूसरे लोगों का अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलने पर, 'बी' डिवीजन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. एएसआई शरणजीत सिंह ने बताया कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जनरेटर से किस तरह की गैस लीक हुई और यह घटना किन हालात में हुई. पुलिस हादसे की वजह का पता लगा रही है. इस बीच जनरेटर और मौके पर मौजूद दूसरी चीजों की भी जांच की जा रही है.

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