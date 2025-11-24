ETV Bharat / bharat

पंजाब के तीनों तख्त पवित्र शहर घोषित, मांस-शराब व नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक

भगवंत मान ने कहा कि पवित्र शहर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए पूरे इंतज़ाम किए गये हैं.

Punjab holy Takht cities
श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 24, 2025 at 9:03 PM IST

3 Min Read
श्री आनंदपुर साहिब (पंजाब): पंजाब सरकार ने सभी तख्त वाले शहरों, जैसे अमृतसर, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब को पवित्र शहर का दर्जा देने का फैसला किया है. सोमवार को यहां मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और AAP के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा करते हुए कहा कि दशकों से लोग इन शहरों को पवित्र शहर का दर्जा देने की मांग कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि सिखों के पांच तख्त हैं, जिनमें से तीन श्री अकाल तख्त साहिब (अमृतसर), श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो, बठिंडा) और तख्त श्री केशगढ़ साहिब (श्री आनंदपुर साहिब) हैं. अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रमों के दौरान, पंजाब विधानसभा का यह विशेष सत्र श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर हो रहा है.

मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूज्य सिख गुरुओं ने हमेशा सबकी भलाई के आदर्श को कायम रखा है. उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत अपने आप में ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए दिया गया एक बड़ा बलिदान था. उन्होंने कहा कि गुरु साहिब ने अपने हाथों से श्री आनंदपुर साहिब शहर बसाने के लिए यहां ज़मीन खरीदी थी.उन्होंने कहा कि गुरु साहिब के इकलौते बेटे, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, लगभग 30 साल तक इस पवित्र ज़मीन पर रहे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भक्तों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए इन शहरों में मीट, शराब, तंबाकू और दूसरे नशीले पदार्थों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी. उन्होंने कहा कि ये शहर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं हैं, बल्कि हमारी सभ्यता की विरासत के प्रतीक भी हैं. इसलिए, यह मांग किसी एक राजनीतिक पार्टी, समुदाय या धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने और दुनिया भर में बढ़ावा देने की दिशा में जरूरी कदम है.

अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इन शहरों का पूरा विकास पक्का करेगी और इनमें धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी. इससे पहले, मुख्यमंत्री ने पंजाब विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया था, जिसे विधानसभा ने बिना किसी विरोध के पास कर दिया. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही, इन पवित्र शहरों में सभी धार्मिक संस्थानों से जुड़ी एक इंटरफेथ कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार इन पवित्र शहरों में विकास, सफ़ाई, सुरक्षा और धार्मिक टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए पूरी कोशिश करेगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार जरूरी बजट देगी, और केंद्र सरकार से भी फंड मांगेगी क्योंकि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन शहरों की विरासत को बनाए रखने के लिए जरूरी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को श्रद्धांजलि के तौर पर, राज्य सरकार ने उनके 350वें शहीदी दिवस के मौके पर पूरे राज्य में कई इवेंट्स किए हैं. उन्होंने कहा कि आज का सेशन इन्हीं इवेंट्स का हिस्सा था. भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने मानवता के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की.

TAGGED:

SHRI GURU TEGH BAHADUR JI
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
पंजाब के पवित्र शहर
श्री गुरु तेग बहादुर
PUNJAB HOLY TAKHT CITIES

