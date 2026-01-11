ETV Bharat / bharat

पंजाब AAP सरपंच हत्याकांड: अमृतसर से रायपुर तक फरारी का खेल खत्म, 2 शूटर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस को तकनीकी इनपुट और लोकेशन ट्रेसिंग के जरिए पता चला कि दोनों आरोपी रायपुर में छिपे हुए हैं. लोकेशन राजेंद्र नगर के ऋषभ अपार्टमेंट में मिलने के बाद पंजाब और रायपुर पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारा.

रायपुर : पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच की सरेआम गोली मारकर हत्या करने वाले दो शूटर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं. हत्या के बाद दोनों आरोपी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपने रिश्तेदार के घर छिपे हुए थे. पंजाब और रायपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों को राजेंद्र नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया.

रायपुर से गिरफ्तार हुए सुखराज और कर्मवीर

छापेमारी के दौरान दोनों शूटर सुखराज और कर्मवीर को मौके से दबोच लिया गया। इसके बाद उन्हें रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब पुलिस उन्हें अमृतसर लेकर रवाना हो गई है. रायपुर पुलिस गिरफ्तार दोनों शूटरों के रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है.

शादी समारोह में मारी गई थी गोली

4 जनवरी 2026 को पंजाब के तरनतारन जिले के वल्टोहा गांव के सरपंच जरमल सिंह की अमृतसर के मैरी गोल्ड रिसॉर्ट में हत्या कर दी गई थी. वे एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, तभी दो बदमाश उनके पास आए और बेहद करीब से उनके सिर में गोली मार दी. गोली लगते ही सरपंच वहीं गिर पड़े. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

इस सनसनीखेज हत्या का CCTV फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में दिखता है कि दोनों शूटर बिना मुंह ढके, पिस्टल लेकर धीरे-धीरे सरपंच के पास पहुंचते हैं. एक आगे और दूसरा पीछे चलता है. पीछे वाला शूटर अचानक पिस्टल निकालकर सरपंच के सिर में गोली मार देता है और दोनों मौके से फरार हो जाते हैं.

पहले भी हो चुके थे 3 जानलेवा हमले

जांच में सामने आया है कि सरपंच जरमल सिंह पर पहले भी तीन बार जानलेवा हमला हो चुका था. दुश्मनी और साजिश काफी पुरानी थी.

गैंगस्टरों ने ली हत्या की जिम्मेदारी

हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें गैंगस्टर डोनी बल और प्रभ दासुवाल ने इस मर्डर की जिम्मेदारी ली थी. पोस्ट में लिखा गया कि इस हत्या की जिम्मेदारी डोनी बल, प्रभ दासुवाल, अफरीदी तूत, मोहब्बत रंधावा, अमर खब्बे और पवन शौकीन ले रहे हैं. पुलिस इस पोस्ट और गैंग नेटवर्क की भी जांच कर रही है.

मास्टरमाइंड की तलाश जारी

फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड के पीछे की पूरी साजिश, गैंग नेटवर्क और मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी हुई है. आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है.