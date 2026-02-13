ETV Bharat / bharat

आप विधायक नरिंदर कौर का दावा, 'हरियाणा सीएम ने भाजपा का टिकट ऑफर किया', सैनी बोले, राजनीतिक द्वेष से प्रेरित

उन्होंने पार्टी के प्रति अपने लंबे समय के प्रतिबद्धता पर जोर दिया, 2014 में 19 साल की उम्र में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से प्रेरित होकर वह पार्टी की पहली महिला पोलिंग एजेंट बनी थीं. बता दें कि, नरिंदर कौर भरज 2022 में चुने जाने पर पंजाब की सबसे कम उम्र की विधायक बनी थीं.

आप विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, उन्हें बताया कि, वह जो भी मांगें रखंगी, वे पूरी की जाएंगी. नरिंदर भरज ने कहा कि, भाजपा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि, उन्हें संगरूर सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जाएगा. आप विधायक नरिंदर भरज ने कहा कि, वह आम आदमी पार्टी की एक वफादार सिपाही हैं, उन्हें खरीदा नहीं जा सकता.

उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब की भविष्य की राजनीति पर चर्चा करने के लिए एक सीक्रेट 'बंद कमरे में बैठक' का प्रस्ताव रखा. साथ ही 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी होम सीट संगरूर से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) का टिकट देने का आश्वासन दिया. इसी मुद्दे पर आप विधायक नरिंदर कौर भरज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए.

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू के साथ चंडीगढ़ में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 27 साल की विधायक भरज ने दावा किया कि सैनी ने हाल के दिनों में बिचौलियों के जरिए उनसे संपर्क किया था.

संगरूर से आम आदमी पार्टी की विधायक नरिंदर कौर भरज ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि, सीएम सैनी ने भाजपा के ऑपरेशन लोटस के तहत उनसे संपर्क किया था और उन्हें पार्टी में शामिल होने के ऑफर दिया था.

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक नरिंदर कौर भरज ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर पंजाब में ऑपरेशन लोटस चलाने का गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि बीजेपी ने आप विधायक के इन दावों को खारिज कर दिया.

हरियाण के सीएम सैनी का आया बयान

इन आरोपों से न सिर्फ पंजाब बल्कि पड़ोसी हरियाणा में भी राजनीतिक खलबली मच गई. इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बयान आया. उन्होंने आप विधायक नरिंदर कौर भरज के दावों को साफ तौर पर खारिज कर दिया. उन्होंने इन दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया.

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि, वह आप विधायक नरिंदर कौर भरज को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि, उन्हें आप विधायक के विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी जानकारी नहीं है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि भाजपा साफ और पारदर्शी राजनीति करती है. उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जब उन्हें लगता है कि उनका समर्थन कम हो रहा है तो वे जनता को गुमराह करने लगते हैं. उन्होंने कहा, पंजाब के लोग सब कुछ देख रहे हैं और सही समय पर अपना जवाब देंगे. उन्होंने आप विधायक के आरोपों को बेकार में भटकाने वाला बताया.

शीतल अंगुराल ने कहा, सब ड्रामा है...

वहीं, आप की पूर्व विधायक, जो इस समय भाजपा में शामिल शीतल अंगुराल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने आप विधायक के दावों को रिसाइकल किया हुआ ड्रामा करार दिया. उन्होंने 2022 की एक घटना की ओर इशारा किया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने इसी तरह के रिश्वत के आरोप (जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम से जुड़े कथित ऑफर भी शामिल थे) लगाए थे, लेकिन शिकायतों के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.

अंगुराल ने कहा, "आम आदमी पार्टी चार साल में अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही, इसलिए वे 'ऑपरेशन लोटस' की कहानियों से ध्यान भटका रहे हैं." उन्होंने सवाल किया कि अगर पहले के आरोप सही थे तो कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई.

जैसे-जैसे पंजाब 2027 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है, यह घटना चुनाव से पहले की जबरदस्त चालों, पार्टियों के बीच आपसी अविश्वास और भाजपा की उस राज्य में अपनी पकड़ बढ़ाने की साफ कोशिश को दिखाती है, जहां उसे पहले से ही पकड़ बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है. हालांकि, आप विधायक के दावों से बेशक राजनीतिक तनाव बढ़ा है. ऐसे में पंजाब का भविष्य बनाने वाले कमजोर गठबंधनों और वफादारी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

