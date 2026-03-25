महीनों से फरार AAP विधायक हरमीत सिंह गिरफ्तार, रेप-धोखाधड़ी और धमकी का आरोप
पंजाब के आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पटियाला पुलिस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी से गिरफ्तार किया.
Published : March 25, 2026 at 11:38 AM IST
चंडीगढ़: सनौर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वह पिछले सात महीनों से रेप, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोपों में फरार चल रहे थे. आज उन्हें पटियाला की एक अदालत में पेश किया जाएगा.
विधायक पठानमाजरा गिरफ्तार
हरमीत सिंह पठानमाजरा को पटियाला पुलिस ने बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार किया है. उनके खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोपों में एक एफआईआर दर्ज की गई थी. वह 2 सितंबर से फरार चल रहे थे और अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया था.
Harmeet Singh Pathanmajra has been arrested by Patiala Police in Patiala in connection with a rape case. An FIR was registered against him on charges of rape, fraud, and criminal intimidation. He had been absconding since September 2 and was declared a fugitive by the court,… pic.twitter.com/exFZ9VDRVD— IANS (@ians_india) March 25, 2026
शुरुआती जानकारी के अनुसार हरमीत सिंह पठानमाजरा को पंजाब पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित शिवपुरी से गिरफ्तार किया है. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके पटियाला लाया गया है. बताया जा रहा है कि पठानमाजरा को गिरफ्तार करने के लिए पांच से छह टीम लगी हुई थी.
आज कोर्ट में पेश किया जाएगा
पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा, 'आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा और उनके तीन साथियों को पुलिस ने एक अंतर-राज्यीय अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पुलिस उनकी रिमांड माँगेगी. आरोपियों के खिलाफ पहले ही एक मामला दर्ज था और उन्हें भगोड़ा अपराधी (PO) घोषित किया गया था. पुलिस की टीमें लंबे समय से उनकी तलाश कर रही थी.
पठान माजरा के तीन साथी गिरफ्तार
उन्होंने बताया कि पटियाला पुलिस की टीम एक लंबा ऑपरेशन चलाया और आखिरकार मध्य प्रदेश के शिवपुरी-ग्वालियर इलाके के पास पठान माजरा और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. गिरफ्तारी के समय आरोपी एक स्कॉर्पियो कार में सफर कर रहे थे. पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और पटियाला ले आई है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले के अन्य पहलुओं की भी जाँच की जाएगी. कानून के अनुसार आगे की पुलिस कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब अदालत से रिमांड लेने और मामले की गहन जाँच करने की तैयारी कर रही है.