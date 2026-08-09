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पुणे की महिला को नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजा, पुर्तगाल में पासपोर्ट जब्त कर किया प्रताड़ित, केस दर्ज

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

पुणे: विदेश में नौकरी के नाम पर झांसा देने का एक बड़ा मामला सामने आया है. एक कंसल्टेंसी ने पुणे की एक 28 साल की महिला को विदेश में अच्छी सैलरी वाली नौकरी का झांसा देकर 8 लाख रुपये ठग लिए गए और बाद में उसे पुर्तगाल में बंधक बना लिया गया. आरोप है कि उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे उसकी मर्ज़ी के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया गया. इस मामले में एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने क्या कहा ? पुलिस के मुताबिक शिकायत करने वाली युवती ने सोशल मीडिया पर विदेश में नौकरी के बारे में एक ऐड देखा था. इसके बाद उसने ऐड में बताए गए लोगों से कॉन्टैक्ट किया. उन्होंने उसे पुणे के एक ऑफिस में बुलाया और पुर्तगाल, नीदरलैंड्स, स्पेन, डेनमार्क और पोलैंड में अच्छी सैलरी वाली नौकरी दिलाने का वादा किया. आरोपियों ने जॉब वीजा, वर्क परमिट, फ़्लाइट टिकट और दूसरे खर्चों के बहाने लड़की से कुल 8 लाख रुपये वसूले. इसके बाद उसे स्पेन के रास्ते पुर्तगाल भेज दिया गया. शिकायत में कहा गया है कि पुर्तगाल पहुँचने पर उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे बंधक बनाकर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया गया. 'पुर्तगाल पहुँचने पर पासपोर्ट जब्त कर लिया गया'