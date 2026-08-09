पुणे की महिला को नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजा, पुर्तगाल में पासपोर्ट जब्त कर किया प्रताड़ित, केस दर्ज
पुणे की महिला को विदेश में नौकरी का लालच देकर पुर्तगाल में बेचा गया, पासपोर्ट जब्त कर उसे प्रताड़ित किया गया.
Published : August 9, 2026 at 2:41 PM IST
पुणे: विदेश में नौकरी के नाम पर झांसा देने का एक बड़ा मामला सामने आया है. एक कंसल्टेंसी ने पुणे की एक 28 साल की महिला को विदेश में अच्छी सैलरी वाली नौकरी का झांसा देकर 8 लाख रुपये ठग लिए गए और बाद में उसे पुर्तगाल में बंधक बना लिया गया.
आरोप है कि उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे उसकी मर्ज़ी के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया गया. इस मामले में एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
पुलिस ने क्या कहा ?
पुलिस के मुताबिक शिकायत करने वाली युवती ने सोशल मीडिया पर विदेश में नौकरी के बारे में एक ऐड देखा था. इसके बाद उसने ऐड में बताए गए लोगों से कॉन्टैक्ट किया. उन्होंने उसे पुणे के एक ऑफिस में बुलाया और पुर्तगाल, नीदरलैंड्स, स्पेन, डेनमार्क और पोलैंड में अच्छी सैलरी वाली नौकरी दिलाने का वादा किया.
आरोपियों ने जॉब वीजा, वर्क परमिट, फ़्लाइट टिकट और दूसरे खर्चों के बहाने लड़की से कुल 8 लाख रुपये वसूले. इसके बाद उसे स्पेन के रास्ते पुर्तगाल भेज दिया गया. शिकायत में कहा गया है कि पुर्तगाल पहुँचने पर उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे बंधक बनाकर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया गया.
'पुर्तगाल पहुँचने पर पासपोर्ट जब्त कर लिया गया'
पुर्तगाल पहुँचने के बाद वादे के मुताबिक नौकरी देने के बजाय, उसे एक खास जगह पर ले जाया गया. शिकायत करने वाली का आरोप है कि वहां उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे दो दिनों तक एक कमरे में बंद रखा गया.
पासपोर्ट वापस करने के बदले पैसे मांगे गए. उसने अपने पति को बताया जिसने पैसे देकर पासपोर्ट वापस ले लिया. इसके बाद उसे एक दुकान में क्लीनर का काम करने के लिए भेज दिया गया. जब उसने अपने पति को बताया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उसके भारत लौटने का इंतजाम किया गया. शिकायतकर्ता का आरोप है कि लौटने पर जब उसने आरोपियों से पैसे वापस मांगे, तो उन्होंने इसके बजाय तीन लाख रुपये और मांगे और उसे धमकाया. पुलिस सब-इंस्पेक्टर प्रशांत माने मामले की आगे की जांच कर रहे हैं.
शिकायत करने वाली महिला ने क्या कहा?
शिकायत करने वाली महिला के मुताबिक उसे एक कंसल्टेंसी का सोशल मीडिया पेज मिला था. इसके बाद 14 फरवरी, 2026 को वह और उसके पति कंपनी के ऑफिस गए. वहां उन्हें ब्लू-कॉलर जॉब के लिए दो से तीन लाख रुपये सैलरी देने का वादा किया गया.
फिर आरोपियों ने उनसे झूठा बहाना बनाकर 8 लाख रुपये लिए और उन्हें पुर्तगाल भेज दिया. उसने आरोप लगाया कि पुर्तगाल पहुंचने पर उसे पता चला कि उसे बेच दिया गया है और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया. वह 40,000 रुपये देने के बाद ही अपना पासपोर्ट वापस पा सकी, फिर भी धोखाधड़ी जारी रही. आखिरकार उसने अपने पति को पूरी बात बताई और भारत लौट आई.