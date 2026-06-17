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पुणे और शिरडी के बीच पहली डेली ट्रेन सेवा शुरू, अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी

पुणे रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और राज्य के मंत्री चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी में 'पुणे-साईंनगर शिरडी डेली एक्सप्रेस'को हरी झंडी दिखाई गई. इस रूट की लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए, रेलवे ने पुणे और साईंनगर शिरडी को जोड़ने वाली यह पहली डायरेक्ट ट्रेन सर्विस शुरू की है.

पुणे (महाराष्ट्र): पुणे और शिरडी के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू हो गई है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को पुणे-साईंनगर शिरडी डेली ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इससे श्री साईं मंदिर जाने वाले भक्तों को लाभ होगा और वे आसानी से यात्रा कर सकेंगे.

पुणे और शिरडी के बीच पहले सीधी ट्रेन सेवा साईं बाबा मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों, परिवारों और पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित, सस्ता और आरामदायक यात्रा का विकल्प देती है. इससे बुजुर्ग भक्तों को यात्रा से जुड़ी मुश्किलें कम होंगी. इसके अलावा, इस ट्रेन सेवा से अहिल्यानगर और शिरडी के लोगों के लिए पुणे में एजुकेशनल और मेडिकल सुविधाओं का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बच्चो के साथ ट्रेन में सफर किया (ETV Bharat)

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पुणे शहर की आबादी 70 लाख तक पहुंचने के साथ, यहां एक मेगा टर्मिनल बनाना जरूरी है. हमने उरुली कंचन पर विचार किया, लेकिन जमीन की कीमत बहुत अधिक थी, इसलिए, अब हम अलंदी पर विचार कर रहे हैं. पुणे रेलवे स्टेशन पर अभी के छह प्लेटफॉर्म काफी नहीं हैं, हम छह और जोड़ेंगे, जिससे कुल प्लेटफॉर्म 12 हो जाएंगे. इसके अलावा, ट्रैफिक जाम कम करने के लिए तीन एंट्री गेट बनाए जाएंगे. पुणे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों को वापस आने से पहले सफाई और सर्विसिंग के लिए अलंदी में प्रस्तावित मेगा टर्मिनल भेजा जाएगा.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (ETV Bharat)

वैष्णव ने कहा कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पहला फेज जल्द ही शुरू होगा, जिससे पुणे और मुंबई के बीच सिर्फ 48 मिनट में यात्रा हो सकेगी. उन्होंने कहा कि अलंदी में एक मेगा कोचिंग टर्मिनल बनने से सफाई और मेंटेनेंस का काम पुणे से वहां शिफ्ट हो जाएगा. सफाई और मेंटेनेंस जैसे इन शुरुआती कामों को अलंदी में करने से, पुणे रेलवे स्टेशन की परिचालन क्षमता दोगुनी हो जाएगी, जिससे 20 और ट्रेनों को हैंडल किया जा सकेगा. यह प्रोजेक्ट अगले तीन साल में पूरा हो जाएगा.

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