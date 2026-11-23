अफेयर के शक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गर्लफ्रेंड की हत्या, रात भर शव के पास बैठा रहा टेकी बॉयफ्रेंड
पुणे के हिंजवड़ी आईटी हब में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी 27 वर्षीय गर्लफ्रेंड की कथित रुप से पीट-पीटकर हत्या कर दी.
Published : November 23, 2026 at 10:49 PM IST
पुणे: महाराष्ट्र के पुणे स्थित हिंजवड़ी आईटी हब से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक ने अफेयर के शक में अपनी 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर गर्लफ्रेंड की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या कर दी. हत्या करने के बाद आरोपी पूरी रात अपनी प्रेमिका के शव के पास ही बैठा रहा. सुबह खुद पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है.
मृतका की पहचान 27 वर्षीय कोमल दहाके के रूप में हुई है, जो मूल रूप से वर्धा की रहने वाली थीं. वह हिंजवड़ी की एक आईटी कंपनी में काम करती थीं और वहीं एक पेइंग गेस्ट में रहती थीं. वहीं, हत्या का आरोपी शुभम ज्ञानेश्वर कलबंडे भी एक दूसरी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है.
अफेयर के शक में विवाद
पुलिस के मुताबिक, कोमल और शुभम पिछले करीब 18 महीनों से रिलेशनशिप में थे. सोमवार तड़के दोनों के बीच कोमल के किसी अन्य अफेयर के शक को लेकर तीखी बहस शुरू हुई. पुलिस का कहना है कि यह झगड़ा जल्द ही हिंसक हो गया. जिसके बाद शुभम ने कोमल के साथ बेरहमी से मारपीट की. उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
प्रेमी ने पुलिस को दी घटना की जानकारी
पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस उपायुक्त (DCP जोन-2) प्रदीप जाधव ने हत्या के आरोप में शुभम की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. पुलिस ने बताया कि कोमल की जान लेने के बाद आरोपी पूरी रात पीजी के कमरे में शव के पास ही बैठा रहा. सोमवार सुबह उसने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया और पुलिस को घटना की सूचना दी.
सूचना मिलते ही हिंजवड़ी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी शुभम को हिरासत में ले लिया. कोमल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
फिलहाल, हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बालाजी पांढरे इस हत्याकांड की जांच कर रहे हैं. डीसीपी प्रदीप जाधव ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीजी के अंदर हुए पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है. मौत के सटीक तरीके और अन्य सबूतों के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है.
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