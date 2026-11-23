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अफेयर के शक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गर्लफ्रेंड की हत्या, रात भर शव के पास बैठा रहा टेकी बॉयफ्रेंड

हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन. ( ETV Bharat )

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे स्थित हिंजवड़ी आईटी हब से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक ने अफेयर के शक में अपनी 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर गर्लफ्रेंड की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या कर दी. हत्या करने के बाद आरोपी पूरी रात अपनी प्रेमिका के शव के पास ही बैठा रहा. सुबह खुद पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है.

मृतका की पहचान 27 वर्षीय कोमल दहाके के रूप में हुई है, जो मूल रूप से वर्धा की रहने वाली थीं. वह हिंजवड़ी की एक आईटी कंपनी में काम करती थीं और वहीं एक पेइंग गेस्ट में रहती थीं. वहीं, हत्या का आरोपी शुभम ज्ञानेश्वर कलबंडे भी एक दूसरी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है.