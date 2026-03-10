ETV Bharat / bharat

पुणे पोर्श कांड: नाबालिग आरोपी के पिता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, जेल क्यों थे बंद?

अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता जमानत का हकदार है और उसे कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का निर्देश दिया.

Pune Porsche crash
दुर्घटनाग्रस्त कार. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 10, 2026 at 5:42 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी के पिता को जमानत दे दी. इस हादसे में दो युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की जान चली गई थी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने की.

पीठ ने गौर किया कि इस मामले से जुड़े कई अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और नाबालिग के पिता लगभग 22 महीने जेल में बिता चुके हैं. अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता जमानत का हकदार है और उसे कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता (आरोपी पिता) को जांच और सुनवाई में पूरा सहयोग करना होगा. वह अपनी स्वतंत्रता का किसी भी तरह से गलत फायदा नहीं उठाएगा और गवाहों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने की कोशिश भी नहीं करेगा.

पीठ ने यह साफ कर दिया कि इन शर्तों का जरा सा भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी. साथ ही, कोर्ट ने संबंधित ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया.

नाबालिग के पिता पर दुर्घटना के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश का हिस्सा होने का आरोप है, खासकर शराब पीने के सबूत मिटाने के लिए नाबालिग के खून के नमूने बदलवाने का.

सुनवाई के दौरान, पीड़ितों में से एक के पिता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि समाज में एक कड़ा संदेश जाना चाहिए ताकि लोग कानून का सम्मान करना सीखें. इस पर पीठ ने टिप्पणी की कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कीमत पर ऐसा नहीं किया जा सकता.

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह मामला पिता की जमानत याचिका से जुड़ा है और इस केस के कई अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. जमानत का विरोध करते हुए, राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि आरोप गंभीर हैं और सह-आरोपियों के साथ समानता का दावा नहीं किया जा सकता.

पीठ विशाल अग्रवाल द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था.

यह मामला 19 मई, 2024 की घटना से संबंधित है, जिसमें कथित तौर पर शराब के नशे में एक 17 वर्षीय लड़के द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार ने पुणे के कल्याणी नगर इलाके में दो आईटी प्रोफेशनल्स को जोरदार टक्कर मारी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी.

