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जहरीली शराब केस मामला : PCMC ने मुख्य आरोपी के अवैध घर को गिराया

पीसीएमसी ने जहरीली शराब मामले के मुख्य आरोपी के अवैध घर को गिरा दिया. ( ETV bharat )

पिंपरी चिंचवाड़ (महाराष्ट्र) : पिंपरी-चिंचवाड़ और पुणे में गैर-कानूनी शराब के धंधे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PCMC) ने मुख्य आरोपी करनाल सिंह विरखा के घर को गिराने की कार्रवाई शुरू की है, जो उस यूनिट का मालिक था जहां गैर-कानूनी शराब का धंधा फल-फूल रहा था. उनका घर पिंपरी चिंचवाड़ के फुगेवाड़ी इलाके में है. पीसीएमसी के अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों की एक टीम, दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर, मजदूरों की मदद से और हाइड्रोलिक ब्रेकर का इस्तेमाल करके यह कार्रवाई की गई. इस यूनिट में बनी गैर-कानूनी शराब पीने से 22 लोगों की मौत के बाद, स्थानीय लोग और पीड़ितों के परिवार अभी भी आरोपियों से नाराज हैं. इलाके के माहौल को देखते हुए, अधिकारियों ने पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी. पुलिस और मशीनों की तैनाती देखकर, नागरिकों ने करनाल सिंह का घर गिराने आई नगर निगम की टीम का स्वागत किया. इस हादसे के बाद, अधिकारी और ज़्यादा सतर्क हो गए हैं और चेतावनी दी है कि ऐसे गैर-कानूनी कामों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर अन्ना बोडाडे ने कहा, "करनाल सिंह विरखा लगभग 45 साल से फुगेवाड़ी इलाके में गैर-कानूनी तरीके से रह रहा था.