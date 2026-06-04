जहरीली शराब केस मामला : PCMC ने मुख्य आरोपी के अवैध घर को गिराया
स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन के इस कदम का समर्थन किया है और कहा है कि अपराध रोकने के लिए ऐसे उपाय ज़रूरी हैं.
Published : June 4, 2026 at 8:24 PM IST
पिंपरी चिंचवाड़ (महाराष्ट्र) : पिंपरी-चिंचवाड़ और पुणे में गैर-कानूनी शराब के धंधे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PCMC) ने मुख्य आरोपी करनाल सिंह विरखा के घर को गिराने की कार्रवाई शुरू की है, जो उस यूनिट का मालिक था जहां गैर-कानूनी शराब का धंधा फल-फूल रहा था.
उनका घर पिंपरी चिंचवाड़ के फुगेवाड़ी इलाके में है. पीसीएमसी के अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों की एक टीम, दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर, मजदूरों की मदद से और हाइड्रोलिक ब्रेकर का इस्तेमाल करके यह कार्रवाई की गई.
इस यूनिट में बनी गैर-कानूनी शराब पीने से 22 लोगों की मौत के बाद, स्थानीय लोग और पीड़ितों के परिवार अभी भी आरोपियों से नाराज हैं. इलाके के माहौल को देखते हुए, अधिकारियों ने पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी.
पुलिस और मशीनों की तैनाती देखकर, नागरिकों ने करनाल सिंह का घर गिराने आई नगर निगम की टीम का स्वागत किया. इस हादसे के बाद, अधिकारी और ज़्यादा सतर्क हो गए हैं और चेतावनी दी है कि ऐसे गैर-कानूनी कामों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर अन्ना बोडाडे ने कहा, "करनाल सिंह विरखा लगभग 45 साल से फुगेवाड़ी इलाके में गैर-कानूनी तरीके से रह रहा था.
इससे भी बड़ी बात यह है कि उसका जुर्म यह है कि पिछले 40 सालों से वह इस जगह पर गैर-कानूनी तरीके से शराब बेच रहा था, और सभी अधिकारियों को धोखा दे रहा था. इसके अलावा, इतने सालों में वह यह गैर-कानूनी धंधा चला रहा था; उसने कॉर्पोरेशन को कोई टैक्स नहीं दिया. यह बात सामने आई है कि उसका पूरा धंधा अनियमित और बिना इजाजत के चल रहा था.
बोडाडे ने कहा, "हमने इस मामले की पूरी जांच की है, जिसमें साइट से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स, कंस्ट्रक्शन का स्टेटस और इसमें शामिल सभी कानूनी मामलों की जांच की गई है. इस पूरी जांच के बाद, यह पता चला कि कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से अनधिकृत था."
इसके बाद पीसीएमसी ने नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार सभी नोटिस जारी किए, और गुरुवार को असल में तोड़-फोड़ की.
इसके अलावा, अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे गैर-कानूनी काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसी तरह के बिना इजाजत निर्माण के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के इस कदम का समर्थन किया है, क्योंकि उनका कहना है कि अपराध रोकने और उनके इलाके में गैर-कानूनी शराब के धंधे खत्म करने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं.
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