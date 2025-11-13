पुणे में बड़ा हादसा, दो कंटेनर ट्रक के बीच फंसी कार, 7 लोगों की मौत
घटना उस समय हुई जब दो ट्रक आपस में टकरा गए, जिससे कार उनके बीच फंस गई और फिर तीनों वाहनों में आग लग गई.
Published : November 13, 2025 at 8:01 PM IST
पुणे (महाराष्ट्र) : पुणे शहर के बाहरी इलाके में मुंबई-बेंगलुरु राजमार्ग पर एक पुल पर गुरुवार को दो बड़े कंटेनर ट्रक के बीच एक कार फंस कर चकनाचूर हो गई, वहीं तीनों वाहनों में आग लग जाने से 7 लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान की जा रही है. हादसे के बाद करीब एक घंटे तक हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित रहा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है.
यह जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शाम को नवले पुल पर हुए हादसे में करीब दस लोग घायल हो गए. इस बारे में एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ से दस अन्य घायल हो गए. घायलों को अस्पताल ले जाया गया है.’’
हादसे के बाद सामने आए एक वीडियो में कार दो भारी वाहनों के बीच फंसी हुई दिखाई दे रही है, जिनमें भीषण आग लगी हुई है.
अधिकारी के मुताबिक, ‘‘हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ. फ़िलहाल, हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि घायलों को अस्पताल में तुरंत इलाज मिले.’’ घटनास्थल पर दमकल विभाग ने पानी के टैंकर मौके पर भेजे और आग बुझाने के प्रयास जारी हैं. दुर्घटना के कारण व्यस्त राजमार्ग पर यातायात जाम लग गया. दुर्घटना के कारण दोनों ओर लंबी कतारें लग गई हैं.
ज़ोन 3 पुणे सिटी पुलिस के डीसीपी संभाजी कदम ने कहा, पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर नवले ब्रिज के पास एक कंटेनर ट्रक के अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकराने से कई लोगों की मौत हो गई. टक्कर के बाद, दो-तीन भारी वाहनों में आग लग गई.
#WATCH | CP Pune Amitesh Kumar says, " a heavy vehicle lost control and rammed into several vehicles on the pune-bengaluru highway near navale bridge today. the injured persons have been shifted to the hospital. we are trying to identify the deceased persons." pic.twitter.com/U4gfBrVNxC— ANI (@ANI) November 13, 2025
पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, "आज पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग पर नवले पुल के पास एक भारी वाहन ने नियंत्रण खो दिया और कई वाहनों को टक्कर मार दी. घायलों को अस्पताल ले जाया गया है. हम मृतकों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं."
Pune, Maharashtra: An accident occurred near Navale Bridge, where two container trucks collided, causing one truck to catch fire. A car trapped between the two containers was completely gutted. Five people were burnt to death.— IANS (@ians_india) November 13, 2025
(Source: Pune Fire Department) pic.twitter.com/njoSKaGHrh
सीएम फडणवीस ने मदद की घोषणा की
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में जान में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और मृतक के परिवारवालों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की. वहीं सांसद सुप्रिया सुले ने भी हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की.
