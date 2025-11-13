ETV Bharat / bharat

पुणे में बड़ा हादसा, दो कंटेनर ट्रक के बीच फंसी कार, 7 लोगों की मौत

घटना उस समय हुई जब दो ट्रक आपस में टकरा गए, जिससे कार उनके बीच फंस गई और फिर तीनों वाहनों में आग लग गई.

Several people died in the accident in Pune.
पुणे में हुए हादसे में कई लोगों की मौत हो गई (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 13, 2025 at 8:01 PM IST

2 Min Read
पुणे (महाराष्ट्र) : पुणे शहर के बाहरी इलाके में मुंबई-बेंगलुरु राजमार्ग पर एक पुल पर गुरुवार को दो बड़े कंटेनर ट्रक के बीच एक कार फंस कर चकनाचूर हो गई, वहीं तीनों वाहनों में आग लग जाने से 7 लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान की जा रही है. हादसे के बाद करीब एक घंटे तक हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित रहा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है.

यह जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शाम को नवले पुल पर हुए हादसे में करीब दस लोग घायल हो गए. इस बारे में एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ से दस अन्य घायल हो गए. घायलों को अस्पताल ले जाया गया है.’’

देखें वीडियो (ETV Bharat)

हादसे के बाद सामने आए एक वीडियो में कार दो भारी वाहनों के बीच फंसी हुई दिखाई दे रही है, जिनमें भीषण आग लगी हुई है.

अधिकारी के मुताबिक, ‘‘हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ. फ़िलहाल, हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि घायलों को अस्पताल में तुरंत इलाज मिले.’’ घटनास्थल पर दमकल विभाग ने पानी के टैंकर मौके पर भेजे और आग बुझाने के प्रयास जारी हैं. दुर्घटना के कारण व्यस्त राजमार्ग पर यातायात जाम लग गया. दुर्घटना के कारण दोनों ओर लंबी कतारें लग गई हैं.

हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए
हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए (ETV Bharat)

ज़ोन 3 पुणे सिटी पुलिस के डीसीपी संभाजी कदम ने कहा, पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर नवले ब्रिज के पास एक कंटेनर ट्रक के अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकराने से कई लोगों की मौत हो गई. टक्कर के बाद, दो-तीन भारी वाहनों में आग लग गई.

पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, "आज पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग पर नवले पुल के पास एक भारी वाहन ने नियंत्रण खो दिया और कई वाहनों को टक्कर मार दी. घायलों को अस्पताल ले जाया गया है. हम मृतकों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं."

सीएम फडणवीस ने मदद की घोषणा की
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में जान में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और मृतक के परिवारवालों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की. वहीं सांसद सुप्रिया सुले ने भी हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की.

ये भी पढ़ें- पंजाब: पुलिस एस्कॉर्ट वाहन ने मेरी कार को टक्कर मारी: रिटायर्ड ले. जनरल हुड्डा का आरोप

