पुणे नगर निगम चुनाव 2026, प्रतिद्वंद्वी का AB फॉर्म निगलने पर शिवसेना उम्मीदवार के खिलाफ पुलिस केस दर्ज

पुणे: पुणे नगर निगम चुनाव की गहमागहमी के बीच एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. पुणे के वार्ड नंबर 36 (A) में एक घटना हुई, जिसमें एक उम्मीदवार ने कथित तौर पर नामांकन को लेकर हुए विवाद के बाद दूसरे उम्मीदवार का एबी फॉर्म खा लिया. आवेदनों की छंटनी के दौरान हुई इस घटना से बड़ा हंगामा मच गया. सहायक चुनाव अधिकारी की शिकायत के आधार पर पुणे के भारती विद्यापीठ पुलिस थाने में शिवसेना उम्मीदवार उद्धव कांबले के खिलाफ केस दर्ज किया गया. पुलिस के मुताबिक बुधवार को दोपहर 2 से 2:30 PM के बीच धनकवाड़ी सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन पत्रों की छंटनी चल रही थी. वार्ड नंबर 36 (A) में शिवसेना पार्टी ने गलती से दो उम्मीदवारों के एबी फॉर्म दे दिए. इससे शिवसेना कैंडिडेट उद्धव कांबले और मच्छिंद्र धावले के बीच तेज बहस हो गई. इस बहस के दौरान उद्धव कांबले ने मच्छिंद्र धावले का एबी फॉर्म छीन लिया. फिर कहा जा रहा है कि उन्होंने फॉर्म फाड़कर निगल लिया. चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों के काम में लगाने के लिए उद्धव कांबले के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.