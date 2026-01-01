पुणे नगर निगम चुनाव 2026, प्रतिद्वंद्वी का AB फॉर्म निगलने पर शिवसेना उम्मीदवार के खिलाफ पुलिस केस दर्ज
पुणे नगर निगम चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार उद्धव कांबले पर मच्छिंद्र धावले का एबी फॉर्म छीनकर निगलने का आरोप लगा है.
Published : January 1, 2026 at 9:37 AM IST
पुणे: पुणे नगर निगम चुनाव की गहमागहमी के बीच एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. पुणे के वार्ड नंबर 36 (A) में एक घटना हुई, जिसमें एक उम्मीदवार ने कथित तौर पर नामांकन को लेकर हुए विवाद के बाद दूसरे उम्मीदवार का एबी फॉर्म खा लिया.
आवेदनों की छंटनी के दौरान हुई इस घटना से बड़ा हंगामा मच गया. सहायक चुनाव अधिकारी की शिकायत के आधार पर पुणे के भारती विद्यापीठ पुलिस थाने में शिवसेना उम्मीदवार उद्धव कांबले के खिलाफ केस दर्ज किया गया.
पुलिस के मुताबिक बुधवार को दोपहर 2 से 2:30 PM के बीच धनकवाड़ी सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन पत्रों की छंटनी चल रही थी. वार्ड नंबर 36 (A) में शिवसेना पार्टी ने गलती से दो उम्मीदवारों के एबी फॉर्म दे दिए.
इससे शिवसेना कैंडिडेट उद्धव कांबले और मच्छिंद्र धावले के बीच तेज बहस हो गई. इस बहस के दौरान उद्धव कांबले ने मच्छिंद्र धावले का एबी फॉर्म छीन लिया. फिर कहा जा रहा है कि उन्होंने फॉर्म फाड़कर निगल लिया. चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों के काम में लगाने के लिए उद्धव कांबले के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
इस घटना से चुनाव प्रक्रिया की ईमानदारी पर सवाल उठते हैं. हालात को देखते हुए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बीच-बचाव किया. इसके बाद हंगामा शांत हुआ. हर चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को एबी फॉर्म दिया जाता है.
यह वह फॉर्म है जिसे चुनाव आयोग उम्मीदवारों के सबूत के तौर पर स्वीकार करता है. कई उम्मीदवार अपनी पार्टी से यह फॉर्म पाने के लिए काफी कोशिश करते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं. पहले 'ए' फॉर्म में कैंडिडेट और उनके परिवार का नाम, राष्ट्रीयता, जाति, इनकम, और किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा नॉमिनेट किए गए कैंडिडेट के खिलाफ दर्ज किसी भी क्रिमिनल केस या चार्ज की जानकारी होती है.
इस 'ए' फ़ॉर्म पर पार्टी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के साइन की जरूरत होती है. फ़ॉर्म में ऑफिशियल कैंडिडेट के बारे में जानकारी, पार्टी के बारे में डिटेल्स, यह नेशनल पार्टी है या लोकल और पार्टी का सिंबल शामिल होता है.
इसमें ऑफिशियल कैंडिडेट के साथ-साथ दूसरे अल्टरनेटिव कैंडिडेट के बारे में भी जानकारी शामिल होती है. अगर इलेक्शन प्रोसेस के दौरान किसी भी वजह से पहले ऑफिशियल कैंडिडेट की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो 'बी' फ़ॉर्म में दी गई जानकारी से दूसरे कैंडिडेट को ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर रजिस्टर किया जा सकता है. इस फॉर्म पर पार्टी की सील और प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के साइन भी होते हैं.