32 घंटे बाद मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बहाल, पलटा गैस टैंकर हटाया गया, बच्चे व महिलाओं समेत हजारों लोग हुए परेशान

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक गैस टैंकर के पलटने से 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम हो गया, जिससे हजारों लोग फंस गए.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर टैंकर के पलट जाने से लंबा जाम लग गया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 1:09 PM IST

मुंबई: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मुंबई जाने वाले कैरिजवे पर गुरुवार सुबह ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया. खंडाला घाट सेक्शन में एक गैस टैंकर के पलट जाने से ट्रैफिक लगभग 32 घंटे तक ठप रहा.

महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRTC) के अनुसार, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील प्रोपलीन गैस ले जा रहे खराब टैंकर को हेवी-ड्यूटी क्रेन की मदद से अडोशी टनल के पास से हटाने के बाद रात 1.46 बजे ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे भारत का पहला 6-लेन कंक्रीट, एक्सेस-कंट्रोल्ड टोल वाला एक्सप्रेसवे है. यह 94.5 किलोमीटर की दूरी तक फैला है और मुंबई, रायगढ़ और नवी मुंबई को पुणे से जोड़ता है.

मंगलवार को हुआ था हादसा
बता दें कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे मुंबई जाने वाले कैरिजवे पर टैंकर पलट गया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो गया और बिज़ी एक्सप्रेसवे पर हज़ारों गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं.

20 किलोमीटर लंबा जाम लगा
जाम की वजह से 20 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी. वहीं महिलाओं और बच्चों समेत यात्री कई घंटों तक अपनी गाड़ियों में बिना खाने, पानी या टॉयलेट की सुविधा परेशान होते रहे.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला घाट सेक्शन में एक गैस टैंकर के पलट जाने के बाद ट्रैफिक जाम में गाड़ियां (PTI)

एमएसआरडीसी अधिकारी ने बताया कि बुधवार देर रात पलटे हुए टैंकर से प्रोपलीन गैस को सुरक्षित रूप से दूसरे टैंकरों में ट्रांसफर कर दिया गया और दुर्घटनाग्रस्त्र गाड़ी को हेवी-ड्यूटी क्रेन की मदद से हटा दिया गया.

आधी रात 1.46 बजे सामान्य हुआ यातायात
उन्होंने कहा, "खराब गैस टैंकर को दुर्घटनास्थल से हटाने के बाद मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक सुबह 1.46 बजे फिर से शुरू हो गया."

क्लीयरेंस ऑपरेशन पूरा होने के बाद घाट सेक्शन में गाड़ियों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य हो गई, हालांकि कुछ समय तक जाम लगा रहा क्योंकि कई भारी गाड़ियां उस हिस्से में फंसी हुई थीं.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "टैंकर को हटाने और सड़क साफ करने के बाद, अगले कुछ घंटों में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक सामान्य हो गया."

हालांकि, उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 7.30 बजे अमृतांजन ब्रिज के पास कुछ भारी गाड़ियों के खराब होने की वजह से घाट सेक्शन में ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए धीमा हो गया.

मंगलवार को हुए टैंकर एक्सीडेंट की वजह से मुंबई जाने वाला कैरिजवे पूरी तरह बंद हो गया था, जबकि पुणे जाने वाली लेन से ट्रैफिक को डायवर्ट और रेगुलेट किया गया था. भारी ट्रैफिक जाम और लोगों के गुस्से की वजह से एमएसआरडीसी ने एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन रोक दिया था.

एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीपीसीएल व पुलिस की टीमें लगीं थीं
एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ (SDRF), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हाईवे पुलिस और एमएसआरडीसी की टीमों को खतरनाक स्थिति को संभालने और गैस ट्रांसफर और टैंकर को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए साइट पर तैनात किया गया था.

लंबे समय तक चली रुकावट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी असर पड़ा, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MSRTC) की कई बसें एक्सप्रेसवे पर फंस गईं और बड़ी संख्या में रेगुलर सर्विस कैंसिल हो गईं. इस घटना से दूध और सब्जियों जैसी जरूरी चीज़ों की सप्लाई भी रुक गई, क्योंकि कई मालवाहक गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं.

संपादक की पसंद

