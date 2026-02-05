ETV Bharat / bharat

32 घंटे बाद मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बहाल, पलटा गैस टैंकर हटाया गया, बच्चे व महिलाओं समेत हजारों लोग हुए परेशान

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर टैंकर के पलट जाने से लंबा जाम लग गया ( ETV Bharat )

मुंबई: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मुंबई जाने वाले कैरिजवे पर गुरुवार सुबह ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया. खंडाला घाट सेक्शन में एक गैस टैंकर के पलट जाने से ट्रैफिक लगभग 32 घंटे तक ठप रहा. महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRTC) के अनुसार, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील प्रोपलीन गैस ले जा रहे खराब टैंकर को हेवी-ड्यूटी क्रेन की मदद से अडोशी टनल के पास से हटाने के बाद रात 1.46 बजे ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे भारत का पहला 6-लेन कंक्रीट, एक्सेस-कंट्रोल्ड टोल वाला एक्सप्रेसवे है. यह 94.5 किलोमीटर की दूरी तक फैला है और मुंबई, रायगढ़ और नवी मुंबई को पुणे से जोड़ता है. मंगलवार को हुआ था हादसा

बता दें कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे मुंबई जाने वाले कैरिजवे पर टैंकर पलट गया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो गया और बिज़ी एक्सप्रेसवे पर हज़ारों गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं. 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा

जाम की वजह से 20 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी. वहीं महिलाओं और बच्चों समेत यात्री कई घंटों तक अपनी गाड़ियों में बिना खाने, पानी या टॉयलेट की सुविधा परेशान होते रहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला घाट सेक्शन में एक गैस टैंकर के पलट जाने के बाद ट्रैफिक जाम में गाड़ियां (PTI) एमएसआरडीसी अधिकारी ने बताया कि बुधवार देर रात पलटे हुए टैंकर से प्रोपलीन गैस को सुरक्षित रूप से दूसरे टैंकरों में ट्रांसफर कर दिया गया और दुर्घटनाग्रस्त्र गाड़ी को हेवी-ड्यूटी क्रेन की मदद से हटा दिया गया.