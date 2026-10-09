MPSC आंदोलन: राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री से की बात, बोले- 'जल्द आएगी अच्छी खबर, छात्र रखें संयम'
राज ठाकरे ने 5 अक्टूबर को पुणे में प्रदर्शन कर रहे एमपीएससी छात्रों से मुलाकात की थी, उन्हें अपने समर्थन का पूरा भरोसा दिया था.
Published : October 9, 2026 at 4:51 PM IST
मुंबई/पुणे: पुणे में एमपीएससी (MPSC) छात्रों का एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है. यह पूरा मामला पेपर लीक की घटना से शुरू हुआ था. इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई विधायक रोहित पवार कर रहे हैं. छात्रों ने प्रशासन के सामने अपनी कई मांगें रखी हैं. छात्रों की बात सुनने और उनका समर्थन करने के लिए राज्यभर के नेता लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने भी प्रदर्शन कर रहे एमपीएससी छात्रों से मुलाकात की. वे 5 अक्टूबर को पुणे गए थे और उन्होंने छात्रों को अपने समर्थन का पूरा भरोसा दिया था. अपने इसी वादे को निभाते हुए उन्होंने इस मामले पर आगे कदम उठाया है. राज ठाकरे ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर करके दी है.
राज ठाकरे ने पोस्ट में लिखा
"'जय महाराष्ट्र', जब मैंने 5 अक्टूबर को पुणे में प्रदर्शन कर रहे एमपीएससी (MPSC) छात्रों से मुलाकात की थी, तो मैंने आपको आश्वासन दिया था कि मैं आपकी चिंताओं और जायज उम्मीदों के बारे में मुख्यमंत्री से बात करूंगा. अपने गृह जिलों, तालुकाओं और परिवारों से दूर रहकर, युवाओं और युवतियों को नौकरियों के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते देखना बेहद दर्दनाक है.
आज, मैंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की. मुझे ऐसा लगा कि वे इसे लेकर पूरी तरह से सकारात्मक हैं. मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में MPSC भर्ती को लेकर कोई अच्छी खबर आएगी. मैं छात्रों से धैर्य बनाए रखने का आग्रह करता हूं."
पुणे में क्या कहा था ठाकरे ने
राकांपा (शरदचंद्र पवार गुट) के विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में चल रहे MPSC आंदोलन को समर्थन देने के लिए मनसे (MNS) प्रमुख राज ठाकरे पुणे पहुंचे थे. हालांकि, उस दौरे के दौरान उन्होंने छात्रों को जमीनी हकीकत से भी साफ-साफ रूबरू कराया था.
उन्होंने इस कड़वे सच की ओर इशारा किया था कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार सत्ता में आ जाए, 70,000 पदों पर भर्ती एक साथ नहीं की जा सकती. गौरतलब है कि राज ठाकरे ने ये टिप्पणियां रोहित पवार की मौजूदगी में ही की थीं.
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