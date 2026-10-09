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MPSC आंदोलन: राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री से की बात, बोले- 'जल्द आएगी अच्छी खबर, छात्र रखें संयम'

राज ठाकरे. ( ANI )

मुंबई/पुणे: पुणे में एमपीएससी (MPSC) छात्रों का एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है. यह पूरा मामला पेपर लीक की घटना से शुरू हुआ था. इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई विधायक रोहित पवार कर रहे हैं. छात्रों ने प्रशासन के सामने अपनी कई मांगें रखी हैं. छात्रों की बात सुनने और उनका समर्थन करने के लिए राज्यभर के नेता लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने भी प्रदर्शन कर रहे एमपीएससी छात्रों से मुलाकात की. वे 5 अक्टूबर को पुणे गए थे और उन्होंने छात्रों को अपने समर्थन का पूरा भरोसा दिया था. अपने इसी वादे को निभाते हुए उन्होंने इस मामले पर आगे कदम उठाया है. राज ठाकरे ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर करके दी है.