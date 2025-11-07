ETV Bharat / bharat

पुणे जमीन डील कैंसिल! मामले की जांच के लिए समिति का गठन, मामले में आया था पार्थ पवार का नाम

पुणे में कथित सरकारी जमीन घोटाले में बेटे पार्थ पवार का नाम सामने आने के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार की प्रतिक्रिया आई है.

मीडिया से बात करते अजित पवार (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2025 at 10:06 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को पुणे में अवैध जमीन खरीद मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस अवसर पर उन्होंने पुणे में विवादित जमीन खरीद मामले में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जिस विवादित जमीन को मेरे बेटे पार्थ पवार से जुड़ा बताया जा रहा है, वह डील रद्द कर दी गई है.

अजित पवार ने कहा, "मैंने कभी भी नियमों के बाहर जाकर कुछ नहीं किया है. अगर मुझे इस जमीन की खरीद के बारे में पता होता, तो मैं आपको पहले ही बता देता." इस मामले की जांच के लिए सरकार ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. इस समिति की जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो जाएगा.

'पहले भी लगे आरोप'
उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा, "पहले भी मुझपर आरोप लगे थे. आरोप लगाना विपक्ष का काम है, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई. उस मामले पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया था. हालांकि, विपक्ष अभी भी जानबूझकर मुझे उस मामले पर निशाना बना रहा है. पुणे में जमीन के मुद्दे पर चर्चा शुरू होने के बाद, मैंने खुद मुख्यमंत्री को फोन किया."

उन्होंने बताया, "उस समय मुख्यमंत्री नागपुर में थे, मैंने उनसे कहा कि राज्य के प्रमुख के रूप में आप जो भी जांच करवाना चाहें, मैं उसका समर्थन करूंगा. मैं कहता हूं कि सब कुछ कानून के अनुसार होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वही सच है, जनता को पता होना चाहिए."

'जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा'
अजित पवार ने आगे कहा कि यह जमीन सरकारी है. इसका व्यापार नहीं किया जा सकता. लेकिन जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी जांच कराई जाएगी. जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इस जमीन का रजिस्ट्रेशन फिलहाल रद्द कर दिया गया है.

जांच के लिए समिति बनाई
बता दें कि इस मामलों की जांच के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर एक समिति बनाई है.राजस्व, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे की अध्यक्षता वाली समिति में पांच सदस्य हैं. समिति को मामले की जांच करके एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश है.

पवार ने समिति से पारदर्शी तरीके से बिना किसी डर के काम करने की अपील की है. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियो से कहा कि अगर कोई मामला सामने आता है और वह नियमों के अनुसार नहीं है, तो उस काम को रोक दिया जाना चाहिए. अगर कोई मेरे नाम पर आता है और अगर वह अवैध काम है, तो काम न करें. कहा जा रहा है कि बारामती में भी ऐसे मामले हैं. सभी मामलों की जांच होनी चाहिए.

वहीं, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि राजस्व कार्यालय में आकर हस्ताक्षर करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. कुछ लोगों ने 2005-06 में इस जमीन को खरीदने के लिए पैसे दिए थे. अजित पवार ने दावा किया कि पार्थ पवार और उनके साथी दिग्विजय पाटिल को उस लेन-देन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

क्या है मामला?
पुणे के रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर जनरल ने गुरुवार को मुंबई के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें दावा किया गया था कि पुणे के कोरेगांव पार्क की 1800 करोड़ रुपये की जमीन को पार्थ पवार की कंपनी को सिर्फ 300 करोड़ में बेचा गया और इस पर सिर्फ 500 रुपये की स्टांप ड्यूटी लगाई गई.

