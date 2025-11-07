ETV Bharat / bharat

पुणे जमीन डील कैंसिल! मामले की जांच के लिए समिति का गठन, मामले में आया था पार्थ पवार का नाम

मीडिया से बात करते अजित पवार ( ETV Bharat )

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को पुणे में अवैध जमीन खरीद मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस अवसर पर उन्होंने पुणे में विवादित जमीन खरीद मामले में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जिस विवादित जमीन को मेरे बेटे पार्थ पवार से जुड़ा बताया जा रहा है, वह डील रद्द कर दी गई है. अजित पवार ने कहा, "मैंने कभी भी नियमों के बाहर जाकर कुछ नहीं किया है. अगर मुझे इस जमीन की खरीद के बारे में पता होता, तो मैं आपको पहले ही बता देता." इस मामले की जांच के लिए सरकार ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. इस समिति की जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो जाएगा. 'पहले भी लगे आरोप'

उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा, "पहले भी मुझपर आरोप लगे थे. आरोप लगाना विपक्ष का काम है, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई. उस मामले पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया था. हालांकि, विपक्ष अभी भी जानबूझकर मुझे उस मामले पर निशाना बना रहा है. पुणे में जमीन के मुद्दे पर चर्चा शुरू होने के बाद, मैंने खुद मुख्यमंत्री को फोन किया." उन्होंने बताया, "उस समय मुख्यमंत्री नागपुर में थे, मैंने उनसे कहा कि राज्य के प्रमुख के रूप में आप जो भी जांच करवाना चाहें, मैं उसका समर्थन करूंगा. मैं कहता हूं कि सब कुछ कानून के अनुसार होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वही सच है, जनता को पता होना चाहिए." 'जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा'

अजित पवार ने आगे कहा कि यह जमीन सरकारी है. इसका व्यापार नहीं किया जा सकता. लेकिन जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी जांच कराई जाएगी. जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इस जमीन का रजिस्ट्रेशन फिलहाल रद्द कर दिया गया है.