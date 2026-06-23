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घरवालों ने शादी के लिए बुक कर रखी थी दो-दो प्लेन, युवती ने रच डाला दूसरा ही 'खेल', पुलिस कस्टडी में हो रही पूछताछ

कॉन्सेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

पुणे : घर में खुशी का माहौल था, उदयपुर में मैरिज हॉल की बुकिंग की गई थी, दो-दो स्पेशल विमान किराए पर ले रखे थे, पर किसे पता था कि "दुल्हन" इतनी शातिर होगी. उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या कर दी. हत्या की गुत्थी ऐसी थी, जिसने पुलिस वाले को भी चकरा दिया. इस मामले में वडगांव कोर्ट ने मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को सात दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों आरोपी 29 जून तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे. पुलिस ने मामले की और गहराई से जांच करने के लिए कोर्ट से कस्टडी की मांग की थी. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है. पिंपरी-चिंचवड़ के युवा बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या से पूरा पुणे सन्न रह गया है. मावल तालुका में हुई यह घटना शुरू में एक हादसा लग रही थी, लेकिन पुलिस की गहन जांच से पता चला कि यह पहले से सोची-समझी हत्या थी. जांच के दौरान कई पहलू सामने आए हैं. इनमें प्रेम संबंध, पैसों का लेन-देन और पहले से रची गई साजिश शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी. सिया और चेतन की सगाई से पहले से ही आपस में रिश्ते थे. हालांकि, परिवार की इच्छा के कारण केतन के साथ उसकी शादी तय कर दी गई. इस रिश्ते को एक रुकावट मानते हुए, दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने का फैसला किया. जांच में पता चला कि वे उसे घूमने के बहाने लोहागढ़ किले ले गए और लगभग 450 फीट गहरी खाई में धकेलकर उसकी हत्या कर दी. सिया के परिवार की मिलीभगत के आरोप – केतन के पिता, विशाल अग्रवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सिया गोयल के परिवार को चेतन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता था. यह जानते हुए भी, उन्होंने इस बात को छिपाया और केतन के साथ उसकी शादी तय कर दी. उनका आरोप है कि यह सिर्फ दो लोगों द्वारा किया गया अपराध नहीं था, बल्कि इसमें सिया का परिवार भी शामिल था. इस दावे ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है. ₹17 करोड़ के आलीशान महल की बुकिंग – केतन और सिया की शादी नवंबर में राजस्थान के उदयपुर में शाही अंदाज में होने वाली थी. मेहमानों के ठहरने के लिए जयपुर में ₹17 करोड़ का एक आलीशान महल बुक किया गया था. शादी समारोह की भव्यता को देखते हुए, मेहमानों के सफर के लिए दो स्पेशल विमान भी किराए पर लिए गए थे. ये तैयारियां अग्रवाल परिवार की आर्थिक मजबूती और सामाजिक रुतबे को दिखाती हैं. हालांकि, इतनी भव्य शादी से ठीक पहले हुई इस हत्या ने परिवार को गहरे सदमे और दुख में डाल दिया है.