घरवालों ने शादी के लिए बुक कर रखी थी दो-दो प्लेन, युवती ने रच डाला दूसरा ही 'खेल', पुलिस कस्टडी में हो रही पूछताछ
17 करोड़ में मैरिज हॉल था बुक. प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की रची साजिश.
Published : June 23, 2026 at 8:54 PM IST
पुणे : घर में खुशी का माहौल था, उदयपुर में मैरिज हॉल की बुकिंग की गई थी, दो-दो स्पेशल विमान किराए पर ले रखे थे, पर किसे पता था कि "दुल्हन" इतनी शातिर होगी. उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या कर दी. हत्या की गुत्थी ऐसी थी, जिसने पुलिस वाले को भी चकरा दिया.
इस मामले में वडगांव कोर्ट ने मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को सात दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों आरोपी 29 जून तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे. पुलिस ने मामले की और गहराई से जांच करने के लिए कोर्ट से कस्टडी की मांग की थी. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.
पिंपरी-चिंचवड़ के युवा बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या से पूरा पुणे सन्न रह गया है. मावल तालुका में हुई यह घटना शुरू में एक हादसा लग रही थी, लेकिन पुलिस की गहन जांच से पता चला कि यह पहले से सोची-समझी हत्या थी. जांच के दौरान कई पहलू सामने आए हैं. इनमें प्रेम संबंध, पैसों का लेन-देन और पहले से रची गई साजिश शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी. सिया और चेतन की सगाई से पहले से ही आपस में रिश्ते थे.
हालांकि, परिवार की इच्छा के कारण केतन के साथ उसकी शादी तय कर दी गई. इस रिश्ते को एक रुकावट मानते हुए, दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने का फैसला किया. जांच में पता चला कि वे उसे घूमने के बहाने लोहागढ़ किले ले गए और लगभग 450 फीट गहरी खाई में धकेलकर उसकी हत्या कर दी.
सिया के परिवार की मिलीभगत के आरोप – केतन के पिता, विशाल अग्रवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सिया गोयल के परिवार को चेतन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता था. यह जानते हुए भी, उन्होंने इस बात को छिपाया और केतन के साथ उसकी शादी तय कर दी. उनका आरोप है कि यह सिर्फ दो लोगों द्वारा किया गया अपराध नहीं था, बल्कि इसमें सिया का परिवार भी शामिल था. इस दावे ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है.
₹17 करोड़ के आलीशान महल की बुकिंग – केतन और सिया की शादी नवंबर में राजस्थान के उदयपुर में शाही अंदाज में होने वाली थी. मेहमानों के ठहरने के लिए जयपुर में ₹17 करोड़ का एक आलीशान महल बुक किया गया था. शादी समारोह की भव्यता को देखते हुए, मेहमानों के सफर के लिए दो स्पेशल विमान भी किराए पर लिए गए थे. ये तैयारियां अग्रवाल परिवार की आर्थिक मजबूती और सामाजिक रुतबे को दिखाती हैं. हालांकि, इतनी भव्य शादी से ठीक पहले हुई इस हत्या ने परिवार को गहरे सदमे और दुख में डाल दिया है.
केतन का पासपोर्ट खो गया था. शादी से पहले वह और सिया बाली घूमने जाने वाले थे. लेकिन, आखिरी समय पर केतन को एयरपोर्ट से लौटना पड़ा, क्योंकि उसका पासपोर्ट गायब था. केतन के परिवार को शक है कि यह घटना किसी बड़ी साज़िश का हिस्सा हो सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि इसके कुछ ही दिनों बाद लोहागढ़ वाली घटना हुई. विशाल अग्रवाल का दावा है कि पासपोर्ट गायब करने में शायद सिया का हाथ था. इससे यह शक और मजबूत हो गया है कि हत्या अचानक नहीं, बल्कि बहुत सोच-समझकर रची गई साजिश थी.
टेक्निकल जांच से चौंकाने वाले खुलासे—पुलिस ने सिया का मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और घटना के समय वहां मौजूद लोगों के बयान की जांच की. जांच में पता चला कि सिया और चेतन के बीच लगातार बातचीत और संदिग्ध गतिविधियां हो रही थीं. हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर यह साफ हो गया कि उन्होंने ही केतन को घाटी में धकेला था. इस मामले में डिजिटल सबूत अहम भूमिका निभा रहे हैं और जांच एजेंसियां और पक्के सबूत जुटाने पर ध्यान दे रही हैं.
इंसाफ की मांग—शादी से ठीक पहले केतन की हत्या से अग्रवाल परिवार सदमे में है. उनके परिवार ने इसमें शामिल सभी लोगों के लिए कड़ी सजा की मांग की है. इस बीच, उनके पिता विशाल अग्रवाल ने कहा, "अगर सिया शादी नहीं करना चाहती थी, तो वह बस मना कर सकती थी और हम तुरंत शादी रद्द कर देते. लेकिन मना करने के बजाय, उन्होंने मेरे 26 साल के बेटे की जान लेने का इतना क्रूर फैसला क्यों किया? यह सिर्फ एक गलती नहीं थी. यह एक बेरहम अपराध था. समाज को इस बात पर सोचना चाहिए कि ऐसी बेरहम सोच कहां से आती है. किसी की जान लेने के लिए दिल इतना पत्थर का कैसे हो सकता है? यही बड़ा सवाल है. हम बस न्याय चाहते हैं. दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए."
उन्होंने गुस्से में सवाल उठाया कि क्या ऐसी क्रूर सोच और परवरिश उनके पारिवारिक बैकग्राउंड से आती है. कुलदीप अग्रवाल ने कहा, "यह सिर्फ हत्या नहीं है. यह एक बड़ी साजिश है. हम न्याय चाहते हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे."
अग्रवाल परिवार एक बार फिर लोगों की चर्चा का केंद्र बन गया है, क्योंकि पुणे पोर्श कार दुर्घटना और केतन अग्रवाल की हत्या के बीच किसी संभावित संबंध की अटकलें लगाई जा रही हैं. पहले यह पता चला था कि कार दुर्घटना मामले में विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा आरोपी था. इसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल गईं कि केतन अग्रवाल भी उस घटना में सीधे तौर पर शामिल था. हालांकि, आधिकारिक जांच से यह साफ हो गया कि केतन विशाल अग्रवाल का बेटा नहीं, बल्कि उनका भतीजा था. फिर भी, इन दो घटनाओं ने अग्रवाल परिवार को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. इस मामले में पुलिस की जांच चल रही है और आगे भी अहम खुलासे होने की उम्मीद है.
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