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केतन अग्रवाल मर्डर केस: 80 दिन बाद तीसरी गिरफ्तारी, डिलीटेड व्हाट्सएप चैट से खुला राज

पुणे पुलिस अधिकारी के अनुसार, केतन अग्रवाल की कथित हत्या 18 जून को लोनावला के लोहगढ़ किले में की गई थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर केतन को लोहगढ़ किले में ले गए और उसे वहां से नीचे फेंक दिया. इस घटना के बाद, पुणे ग्रामीण पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया था. इस बात की जांच जारी रही कि क्या इस हत्या की साजिश में कुछ और लोग भी शामिल थे.

खबरों के मुताबिक, वह वर्तमान में पुणे के बालेवाड़ी इलाके में एक निजी कंपनी में काम करता है. पुलिस जांच में सामने आया है कि रितेश हिंगे, इस मामले के मुख्य आरोपी चेतन चौधरी और सिया गोयल का कॉलेज का दोस्त था. सिया गोयल और चेतन चौधरी को केतन अग्रवाल मर्डर केस में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. सिया गोयल, केतन अग्रवाल की मंगेतर थी . अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि उसके चेतन चौधरी के साथ संबंध थे.

पुणेः पुणे के हाई-प्रोफाइल केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है. पुणे ग्रामीण पुलिस ने लगभग 79 से 80 दिनों के अंतराल के बाद इस मामले के संबंध में एक और युवक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान रितेश हिंगे (22 वर्ष) के रूप में हुई है. वह मूल रूप से बीड जिले का रहने वाला है.

इस जांच के दौरान, पुलिस ने साइबर और फॉरेंसिक टीमों की मदद से मुख्य आरोपी के मोबाइल फोन से डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट बरामद किए. इन चैट से पुलिस को शक हुआ कि रितेश हिंगे को हत्या की साजिश के बारे में पहले से पता था. इसके अलावा, जांच में यह भी सामने आया कि हत्या वाले दिन यानी 18 जून को सिया और चेतन ने रितेश को अपने साथ लोहगढ़ किले चलने के लिए कहा था.

हालांकि, पुलिस ने बताया कि रितेश ने किले पर जाने से मना कर दिया था. खास बात यह है कि जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद भी रितेश आरोपियों के संपर्क में रहा. नतीजतन, पुणे ग्रामीण पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या उसे पूरी साजिश की जानकारी थी, उसकी सटीक भूमिका क्या थी और क्या उसने अपराध के बाद आरोपियों की कोई मदद की थी?

80 दिनों के अंतराल के बाद हुई यह तीसरी गिरफ्तारी, केतन अग्रवाल मर्डर केस से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब दे सकती है. रितेश हिंगे से पूछताछ में यह अहम जानकारी मिल सकती है कि हत्या की साजिश कब रची गई थी, इसमें और कौन शामिल था और क्या आरोपियों ने किसी की मदद से सबूतों को छिपाने की कोशिश की थी.

इस बीच, अदालत में पेशी के बाद रितेश हिंगे को 12 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. जैसे-जैसे पुणे ग्रामीण पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या रितेश से पूछताछ में केतन अग्रवाल की हत्या के पीछे की साजिश को लेकर कुछ और सुराग सामने आएंगे.

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