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केतन अग्रवाल हत्याकांड की निगरानी करेंगे मुख्यमंत्री! पिता ने सिया के भाई के दोस्तों पर उठाए गंभीर सवाल

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में पिता विशाल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कत्ल के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है.

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प्रेस से बात करते विशाल अग्रवाल. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 26, 2026 at 6:32 PM IST

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पुणेः सनसनीखेज केतन अग्रवाल हत्याकांड (Ketan Agarwal Murder Case) में नया मोड़ आया है. पीड़ित परिवार ने हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश और अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है. मृत केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच तेज करने और मुकदमे को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है.

विशल अग्रवाल ने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री से इस मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने का अनुरोध किया है. इस घटना के पीछे का सच जल्द से जल्द सामने आना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने सभी विवरण जुटाए हैं और मुझे आश्वासन दिया है कि वे खुद इस मामले को देखेंगे."

केतन के निजी जीवन के बारे में बात करते हुए, विशाल अग्रवाल ने बताया कि एक चिकित्सीय स्थिति के कारण केतन के सिर का एक छोटा सा हिस्सा गंजा हो गया था. उन्होंने कहा, "हमने शादी तय होने से पहले ही दूसरे परिवार को इस बारे में साफ तौर पर बता दिया था. इसलिए, अगर वे इस रिश्ते को मना करना चाहते, तो उनके पास वह विकल्प खुला था."

उन्होंने यह भी दावा किया कि चेतन और साहिल सिया के भाई के दोस्त थे. उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच एजेंसियां इन कनेक्शनों (संबंधों) की भी गहनता से जांच करेंगी. इसके अलावा, विशाल अग्रवाल ने दावा किया कि सिया के परिवार ने पहले उन्हें आश्वासन दिया था कि वह पार्टियों में नहीं जाती थी. उन्होंने इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की अपनी मांग दोहराई ताकि सच जनता के सामने आ सके.

कौन था केतन अग्रवाल: केतन अग्रवाल पुणे का रहने वाला एक युवक था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. केतन की शादी 'सिया' नाम की लड़की से तय हुई थी. 26 साल के अग्रवाल, 18 जून को किले के पास एक खाई में मृत पाए गए थे. शुरू में, इसे ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में गलती से गिरने का मामला माना गया था. अब जांच में उनकी मंगेतर सिया गोयल और सिया के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की गहरी साजिश की ओर इशारा किया गया.

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