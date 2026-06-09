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पुणे में बड़ा हादसा: शेफलर इंडिया कंपनी में अचानक हुआ जहरीली गैस का रिसाव, दो की मौत

पुणे के तलेगांव MIDC स्थित शेफलर इंडिया प्लांट में अचानक कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) गैस रिसाव से बड़ा हादसा हो गया है.

Pune Gas Leak
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 8:04 PM IST

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तलेगांव (महाराष्ट्र): पुणे के तलेगांव एमआईडीसी (MIDC) इलाके में स्थित शेफलर इंडिया कंपनी के प्लांट में मंगलवार दोपहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिसाव की एक गंभीर घटना सामने आई है. इस दुखद हादसे में दो श्रमिकों की मौत हो गयी और तीन अन्य घायल हो गये. इस घटना से पूरे औद्योगिक क्षेत्र (इंडस्ट्रियल एस्टेट) में हड़कंप मच गया. कर्मचारियों के बीच डर का माहौल है.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, कंपनी के एक विभाग में काम के दौरान अचानक गैस का रिसाव होने लगा. जैसे-जैसे गैस का स्तर बढ़ा, कुछ श्रमिकों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कंपनी प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. प्रभावित श्रमिकों को फौरन वहां से बाहर निकाला गया और नजदीकी अस्पताल ले जाया गया.

डॉक्टरों ने दो श्रमिकों, गौरीशंकर शर्मा और वैभव थोरात को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया. जबकि, श्रीकृष्ण साहू, नरसिंह पाटिल और एक अन्य घायल श्रमिक का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. रिपोर्टों के अनुसार उनकी स्थिति स्थिर है.

घटना की सूचना मिलते ही तलेगांव एमआईडीसी पुलिस, एमआईडीसी सुरक्षा विभाग और दमकल विभाग के अधिकारी, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे. इलाके को सुरक्षित करने के लिए जरूरी एहतियाती कदम उठाए गए. गैस रिसाव के स्रोत (वजह) का पता लगाने के प्रयास तुरंत शुरू किए गए, और प्रभावित विभाग में काम को अस्थायी रूप से रोक दिया गया.

शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि यह घटना किसी औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान तकनीकी खराबी के कारण हुई होगी, लेकिन सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली है. कंपनी के सुरक्षा सिस्टम, गैस भंडारण व्यवस्था व सुरक्षा नियमों के पालन की गहन जांच शुरू कर दी है.

मीडिया से बात करते हुए, तलेगांव एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष पाटिल ने कहा, "शेफलर इंडिया प्लांट में CO₂ गैस का रिसाव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दो श्रमिकों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. घायलों का इस समय इलाज चल रहा है. घटना की खबर मिलते ही पुलिस और संबंधित अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. गैस रिसाव के सटीक कारण की जांच की जा रही है और कंपनी के सुरक्षा नियमों का सत्यापन किया जा रहा है. घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

श्रमिक संगठनों (लेबर यूनियनों) ने इस घटना पर चिंता जताई. औद्योगिक सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने की मांग की है. औद्योगिक क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए नियमित सुरक्षा जांच और आपातकालीन प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने की मांग तेज हो रही है.

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