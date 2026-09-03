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लाइव टीवी इंटरव्यू में एक्टिविस्ट को जड़े थप्पड़; गणेशोत्सव में डीजे बैन करने की चला रहे हैं मुहिम

पुणेः पुणे गणेशोत्सव में डीजे और लाउडस्पीकर के कानफोड़ू शोर के खिलाफ अभियान चलाना एक सामाजिक कार्यकर्ता को भारी पड़ गया. त्योहारों में डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की वकालत कर रहे ध्वनि प्रदूषण विरोधी कार्यकर्ता विद्यानंद बापट पर उनके विरोधियों ने हमला कर दिया. गुरुवार को एक टेलीविजन चैनल पर लाइव इंटरव्यू के दौरान उन्हें सरेआम थप्पड़ जड़ दिए गए.

खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले संतोष चव्हाण द्वारा की गई इस मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद होने के बाद पुणे पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है. चव्हाण ने बापट से पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के अपने कड़े रुख को छोड़ने का आग्रह किया है और इसके बजाय एक ऐसा बीच का रास्ता निकालने पर विचार करने को कहा है, जो सभी गणेश मंडलों और नागरिकों को स्वीकार्य हो. इस बीच, पुणे पुलिस चव्हाण से पूछताछ कर रही है.

बता दें कि बापट ने गणेश और अन्य सार्वजनिक त्योहारों के दौरान डीजे और लाउडस्पीकरों के शोर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. सार्वजनिक उत्सवों के दौरान डीजे व लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करते हैं. बापट को कुछ वरिष्ठ नागरिकों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन डीजे संगीत और ढोल-ताशा पथकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर प्रशासन, पुणे गणेश मंडल एसोसिएशन, नागरिकों का एक बड़ा वर्ग और राजनेता आपस में बंटे हुए हैं.

नेताओं को चव्हाण की चेतावनी

इस बीच, एक वीडियो संदेश में चव्हाण ने कहा, "पुणे में एक निर्वाचित सांसद, आठ विधायक और 165 नगरसेवक हैं, फिर भी कुछ को छोड़कर, बाकी निर्वाचित नेता गणेश मंडलों के पक्ष में खड़े होने से इनकार कर रहे हैं. मेरे दोस्तों, यह एक बड़ा धोखा है. इनमें से कुछ राजनेताओं को तो यह भी स्पष्ट नहीं है कि वे हमारा समर्थन करते हैं या नहीं."

नेताओं ने घटना की निंदा की