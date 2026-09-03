लाइव टीवी इंटरव्यू में एक्टिविस्ट को जड़े थप्पड़; गणेशोत्सव में डीजे बैन करने की चला रहे हैं मुहिम
पुणे गणेश उत्सव में डीजे के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चला रहे विद्यानंद बापट और उनके विरोधियों के बीच का विवाद हिंसक हो गया.
Published : September 3, 2026 at 7:02 PM IST
पुणेः पुणे गणेशोत्सव में डीजे और लाउडस्पीकर के कानफोड़ू शोर के खिलाफ अभियान चलाना एक सामाजिक कार्यकर्ता को भारी पड़ गया. त्योहारों में डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की वकालत कर रहे ध्वनि प्रदूषण विरोधी कार्यकर्ता विद्यानंद बापट पर उनके विरोधियों ने हमला कर दिया. गुरुवार को एक टेलीविजन चैनल पर लाइव इंटरव्यू के दौरान उन्हें सरेआम थप्पड़ जड़ दिए गए.
खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले संतोष चव्हाण द्वारा की गई इस मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद होने के बाद पुणे पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है. चव्हाण ने बापट से पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के अपने कड़े रुख को छोड़ने का आग्रह किया है और इसके बजाय एक ऐसा बीच का रास्ता निकालने पर विचार करने को कहा है, जो सभी गणेश मंडलों और नागरिकों को स्वीकार्य हो. इस बीच, पुणे पुलिस चव्हाण से पूछताछ कर रही है.
बता दें कि बापट ने गणेश और अन्य सार्वजनिक त्योहारों के दौरान डीजे और लाउडस्पीकरों के शोर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. सार्वजनिक उत्सवों के दौरान डीजे व लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करते हैं. बापट को कुछ वरिष्ठ नागरिकों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन डीजे संगीत और ढोल-ताशा पथकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर प्रशासन, पुणे गणेश मंडल एसोसिएशन, नागरिकों का एक बड़ा वर्ग और राजनेता आपस में बंटे हुए हैं.
नेताओं को चव्हाण की चेतावनी
इस बीच, एक वीडियो संदेश में चव्हाण ने कहा, "पुणे में एक निर्वाचित सांसद, आठ विधायक और 165 नगरसेवक हैं, फिर भी कुछ को छोड़कर, बाकी निर्वाचित नेता गणेश मंडलों के पक्ष में खड़े होने से इनकार कर रहे हैं. मेरे दोस्तों, यह एक बड़ा धोखा है. इनमें से कुछ राजनेताओं को तो यह भी स्पष्ट नहीं है कि वे हमारा समर्थन करते हैं या नहीं."
नेताओं ने घटना की निंदा की
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि त्योहारों का सीजन नजदीक आ रहा है, इसलिए यह ध्यान रखने की जरूरत है कि नागरिकों को कोई असुविधा न हो. शिंदे ने कहा, "त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है. जहां हम अपनी परंपराओं और उत्सवों को जीवित रखते हैं, वहीं यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नागरिकों को कोई परेशानी या असुविधा न हो."
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने विद्यानंद बापट से बात की. सुले ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैंने विद्यानंद बापट से बातचीत की, जिन्होंने डीजे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. कुछ लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की जाने की घटना बेहद निंदनीय है. हाल के दिनों में मारपीट और गुंडागर्दी के जरिए असहमति जताने वालों की आवाज दबाकर उन्हें चुप कराने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए बेहद हानिकारक है."
क्या कहती है पुणे पुलिस
पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा, "यह एक निंदनीय कृत्य है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी. इस बीच, मामले की जांच चल रही है. हम सबने वह वीडियो देखा है, जो पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसमें एक व्यक्ति ने आकर बापट को उस समय थप्पड़ मार दिया जब वह कुछ टेलीविजन चैनलों से बात कर रहे थे. हमें शिकायत मिली है और इसकी जांच की जा रही है."
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