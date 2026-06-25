ETV Bharat / bharat

पुणे : कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी को दोषी ठहराया, सजा का ऐलान 29 को संभव

दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को पुलिस ने दोषी ठहराया. ( ETV Bharat )

पुणे (महाराष्ट्र) : पुणे की विशेष अदालत ने नसरापुर में साढ़े तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में 65 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया है. बता दें कि पुणे जिले के भोर तालुका स्थित नसरापुर में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के बाद उसकी हत्या कर दिए से पूरे राज्य में गुस्सा फैल गया था. इस मामले में गुरुवार (25 जून) को यानी अपराध होने के ठीक दो महीने बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया. आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबले (उम्र 65) को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. पुणे स्पेशल कोर्ट के जज एसआर सालुंखे ने आरोपी को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया. आरोपी ने उक्त वारदात को 1 मई को अंजाम दिया था. शुरुआती जांच में पता चला कि लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, आरोपी ने उसे ट्रीट देने के बहाने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था.