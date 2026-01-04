ETV Bharat / bharat

घड़ी, चार रुपये और रूमाल चोरी के मामले में 51 साल बाद आरोपी बरी

पुणे (महाराष्ट्र): पुणे में एक कोर्ट के फैसले की चर्चा हो रही है. चोरी के एक मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को 51 साल बाद बरी कर दिया है. यह मामला 1974 में दर्ज हुआ था. तीन आरोपियों पर कलाई घड़ी, 4 रुपये और एक रूमाल चोरी करने का आरोप लगाया गया था. कोर्ट ने 51 साल बाद सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला सबूतों की कमी और गवाहों के न होने के कारण सुनाया. क्या है मामला?

1974 में पुणे के बंडगार्डन पुलिस थाने में चोरी का एक केस दर्ज किया गया था. इस मामले में गुलाब शाहू जाधव, मुकुंद केरबा वाघमारे और राजाराम तुकाराम काले के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. गुलाब शाहू जाधव और मुकुंद केरबा वाघमारे को 10 अप्रैल, 1975 को जुर्म कबूल करने के बाद दोषी ठहराया गया था, जबकि राजाराम काले फरार था.