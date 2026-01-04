ETV Bharat / bharat

घड़ी, चार रुपये और रूमाल चोरी के मामले में 51 साल बाद आरोपी बरी

पुणे की एक अदालत ने 1974 के चोरी के मामले में सबूतों के अभाव में 51 साल बाद आरोपी को बरी कर दिया.

Pune Court Acquitted Man after 51 Years in wrist watch Theft Case
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
January 4, 2026

January 4, 2026

पुणे (महाराष्ट्र): पुणे में एक कोर्ट के फैसले की चर्चा हो रही है. चोरी के एक मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को 51 साल बाद बरी कर दिया है. यह मामला 1974 में दर्ज हुआ था. तीन आरोपियों पर कलाई घड़ी, 4 रुपये और एक रूमाल चोरी करने का आरोप लगाया गया था.

कोर्ट ने 51 साल बाद सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला सबूतों की कमी और गवाहों के न होने के कारण सुनाया.

क्या है मामला?
1974 में पुणे के बंडगार्डन पुलिस थाने में चोरी का एक केस दर्ज किया गया था. इस मामले में गुलाब शाहू जाधव, मुकुंद केरबा वाघमारे और राजाराम तुकाराम काले के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. गुलाब शाहू जाधव और मुकुंद केरबा वाघमारे को 10 अप्रैल, 1975 को जुर्म कबूल करने के बाद दोषी ठहराया गया था, जबकि राजाराम काले फरार था.

51 साल से अधिक समय तक फरार रहने के बावजूद, पुख्ता सबूतों की कमी के कारण, पुणे के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एनजे चव्हाण ने 26 दिसंबर, 2025 को राजाराम काले के खिलाफ सभी वारंट रद्द करते हुए उन्हें बरी करने का आदेश दिया.

पद संभालने के बाद जज चव्हाण ने पुराने और पेंडिंग केसों का रिव्यू करना शुरू किया. उसी के तहत यह केस सामने आया और इस केस में शिकायत करने वालों और गवाहों को फिर से नोटिस और वारंट जारी किए गए. लेकिन, कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ. आखिरकार 50 साल से अधिक समय तक फरार रहने के बावजूद, पुख्ता सबूतों की कमी के कारण, कोर्ट ने राजाराम काले के खिलाफ सभी वारंट रद्द करते हुए उन्हें बरी करने का आदेश दिया.

January 4, 2026

