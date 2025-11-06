ETV Bharat / bharat

गंभीर बीमारी ठीक करने के नाम पर दंपत्ति से ठगे 14 करोड़, धोखेबाज ने इंग्लैंड का घर बेचने को किया मजबूर

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक पढ़े लिखे दंपत्ति को धार्मिक प्रभाव से गंभीर बीमारी ठीक करने का दावा कर करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. ठगों ने धन, दौलत सारी संपत्ति ठग ने ऐंठ लिया. बाद में जब बीमारी ठीक नहीं हुई तो फिर दंपत्ति को ठगी का एहसास हुआ. इसकी शिकायत पुलिस से की. जालसाजों ने शंकर महाराज के दर्शन ने नाम पर पीड़ित परिवार को चूना लगाया. इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार को पत्र लिखकर मामला दर्ज करने की मांग की है. इस मामले में पीड़ित परिवार ने विदेश में अपना घर और खेत बेच दिया और गोल्ड लोन भी लिया. दंपति के वकील विजयसिंह थोम्ब्रे पाटिल ने बताया कि पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा है कि आर्थिक अपराध शाखा मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेगी. क्या है मामला?

पीड़ित परिवार ने पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को इस संबंध में शिकायत की है. शिकायत में कहा गया कि पीड़ित परिवार में पति बड़ी आईटी कंपनी में काम करते हैं और पत्नी टीचर है. पति इंग्लैंड में काम करते थे और अपनी गाढ़ी कमाई से वहां एक घर भी खरीदा था. उनकी दो बेटियाँ बीमार हैं. एक बेटी गंभीर रूप से बीमार है. चूँकि यह दंपत्ति भजनों का शौकीन है, इसलिए वे कई जगहों पर कार्यक्रमों के लिए जाते हैं.