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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पुणे में कांग्रेस का 'हल्लाबोल', इस्तीफे की मांग

पुणेः कांग्रेस ने 'वोट चोरी' के गंभीर आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त लोकतंत्र के बजाय सत्ता की गुलामी कर रहे हैं. चुनाव के बीच करोड़ों पात्र मतदाताओं के नाम हटाकर बड़ा अपराध किया गया है. कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त से तुरंत इस्तीफे की मांग की है.

चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आज पुणे में जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने जमकर नारेबाजी की.

इस मौके पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने कहा - "भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र के बजाय सत्ता की गुलामी करने में व्यस्त हैं. उन्होंने चुनाव के ठीक बीच में करोड़ों पात्र मतदाताओं को अयोग्य घोषित करने और सत्ताधारी दल के अयोग्य उम्मीदवारों को योग्य घोषित करने का गंभीर अपराध किया है. उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है."

प्रशांत ने चुनाव आयुक्तों के बीच कथित मतभेद का मामला उठाते हुए कहा कि पिछले दस महीनों में 14 मौकों पर दो चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के विभिन्न फैसलों पर असहमति जताई है. उनका कहना था कि इस तरह से ज्ञानेश कुमार ने आम वोटरों पर अपने फैसलों को जबरन थोपा है. उन्होंने मांग की कि भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व को बचाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा बेहद जरूरी है.

पुणे में कांग्रेस का प्रदर्शन. (ETV Bharat)

इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी पिछले कुछ समय से इस मामले के संबंध में सबूत पेश कर रहे थे, और अब वे धीरे-धीरे सच साबित हो रहे हैं. उन्होंने चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए दावा किया कि आयुक्त ने मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन किया है.

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