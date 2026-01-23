ETV Bharat / bharat

पुणे शहर ट्रैफिक जाम के मामले में दुनिया में पांचवें नंबर पर, टॉमटॉम ट्रैफिक रिपोर्ट

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे शहर को शिक्षा यानी की एजुकेशन का हब कहा जाता है. लेकिन अब इसी पुणे शहर को ट्रैफिक का शहर, यानी ट्रैफिक जाम का शहर भी कहा जा रहा है. 'टॉमटॉम' ऑर्गनाइजेशन की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे शहर ट्रैफिक जाम के मामले में दुनिया में पांचवें नंबर पर है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि जाम की वजह बढ़ती आबादी, गाड़ियों की बढ़ती संख्या, पतली सड़कें, सड़कों पर बढ़ता अतिक्रमण और प्लानिंग की कमी है. बता दें कि, टॉमटॉम' ऑर्गनाइजेशन दुनिया भर के ट्रैफिक की सालाना स्टडी करता है.

2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, मेक्सिको सिटी दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर बन गया है. भारत का बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है। पुणे पांचवें नंबर पर है, और स्टडी से पता चला है कि पुणे में ड्राइवरों को दस किलोमीटर की दूरी तय करने में हैरान करने वाले 33 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं.

ट्रैफिक सिस्टम चरमरा गया है

इस पर 'सजग नागरिक मंच' (अवेयर सिटिजन्स फोरम) के अध्यक्ष विवेक वेलंकर ने कहा कि, रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे ट्रैफिक जाम में पांचवें नंबर पर है. उन्होंने कहा कि, यह पुणे के लिए खतरनाक है. जब सभी पार्टियों के नए चुने गए कॉर्पोरेटर ऑफिस संभालेंगे, तो यह रिपोर्ट साफ दिखाती है कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता क्या होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि, पुणे शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब हो गया है. प्रशासन को इस खराब ट्रैफिक सिस्टम को सुधारना होगा. इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए, और एक्शन लेना चाहिए.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

हाल ही में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे. इन चुनावों में, सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में पुणे शहर में ट्रैफिक जाम को सुधारने का भरोसा दिया था. चुनावों के दौरान पुणे शहर में ट्रैफिक का मुद्दा गरमाया रहा, जिस पर सभी पार्टियों ने आरोप-प्रत्यारोप लगाए. अब इस रिपोर्ट के बाद देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेगा और शहर के ट्रैफिक जाम को दूर करेगा.