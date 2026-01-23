ETV Bharat / bharat

पुणे शहर ट्रैफिक जाम के मामले में दुनिया में पांचवें नंबर पर, टॉमटॉम ट्रैफिक रिपोर्ट

टॉमटॉम ऑर्गनाइजेशन दुनिया भर के ट्रैफिक की सालाना स्टडी करता है. उसके मुताबिक, पुणे ट्रैफिक जाम के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर है.

pune-city-ranks-fifth-in-the-world-for-traffic-congestion-tomtom-traffic-report
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 23, 2026 at 8:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे शहर को शिक्षा यानी की एजुकेशन का हब कहा जाता है. लेकिन अब इसी पुणे शहर को ट्रैफिक का शहर, यानी ट्रैफिक जाम का शहर भी कहा जा रहा है. 'टॉमटॉम' ऑर्गनाइजेशन की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे शहर ट्रैफिक जाम के मामले में दुनिया में पांचवें नंबर पर है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि जाम की वजह बढ़ती आबादी, गाड़ियों की बढ़ती संख्या, पतली सड़कें, सड़कों पर बढ़ता अतिक्रमण और प्लानिंग की कमी है. बता दें कि, टॉमटॉम' ऑर्गनाइजेशन दुनिया भर के ट्रैफिक की सालाना स्टडी करता है.

2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, मेक्सिको सिटी दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर बन गया है. भारत का बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है। पुणे पांचवें नंबर पर है, और स्टडी से पता चला है कि पुणे में ड्राइवरों को दस किलोमीटर की दूरी तय करने में हैरान करने वाले 33 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं.

ट्रैफिक सिस्टम चरमरा गया है
इस पर 'सजग नागरिक मंच' (अवेयर सिटिजन्स फोरम) के अध्यक्ष विवेक वेलंकर ने कहा कि, रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे ट्रैफिक जाम में पांचवें नंबर पर है. उन्होंने कहा कि, यह पुणे के लिए खतरनाक है. जब सभी पार्टियों के नए चुने गए कॉर्पोरेटर ऑफिस संभालेंगे, तो यह रिपोर्ट साफ दिखाती है कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता क्या होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि, पुणे शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब हो गया है. प्रशासन को इस खराब ट्रैफिक सिस्टम को सुधारना होगा. इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए, और एक्शन लेना चाहिए.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
हाल ही में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे. इन चुनावों में, सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में पुणे शहर में ट्रैफिक जाम को सुधारने का भरोसा दिया था. चुनावों के दौरान पुणे शहर में ट्रैफिक का मुद्दा गरमाया रहा, जिस पर सभी पार्टियों ने आरोप-प्रत्यारोप लगाए. अब इस रिपोर्ट के बाद देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेगा और शहर के ट्रैफिक जाम को दूर करेगा.

पुणे के रहने वाले नितिन खटाल ने कहा कि, ट्रैफिक जाम को दूर करना बहुत जरूरी है. एक अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक जाम सर्वे ऑर्गनाइजेशन 'टॉमटॉम' के नतीजों के मुताबिक, पुणे शहर ट्रैफिक जाम के मामले में दुनिया में पांचवें नंबर पर पहुंच गया है.

इसमें सोचने वाली बात ट्रैफिक की अलग-अलग समस्याएं हैं. ट्रैफिक नियमों का पालन न करना और सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक न होना मुख्य समस्याएं हैं. हालांकि, जहां प्रशासन पुणे की ट्रैफिक समस्याओं को हल करने के लिए काम कर रहा है. वहीं नागरिक भी सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का ठीक से पालन करके कुछ हद तक योगदान दे सकते हैं.

विवेक वेलंकर ने कहा कि, नागरिकों के तौर पर, यह भी उतना ही जरूरी है कि प्रशासन भी सड़कों के रखरखाव और मरम्मत, ट्रैफिक नियमों को लागू करने और ट्रैफिक सिग्नल को अप-टू-डेट रखने जैसे उपाय लागू करे.

समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होती है
विवेक वेलंकर ने कहा, "यह देखा गया है कि पुणे में दस किलोमीटर का सफर भी एक घंटे से ज्यादा समय लेता है. इस वजह से, हमारा ज़्यादातर समय और एनर्जी ट्रैफिक जाम में बर्बाद होती है. विवेक वेलंकर ने इस बात का डर जताया कि, अगर शहर में ये समस्याएं बनी रहीं, तो इससे भविष्य में शहर में रोजगार और जीवन की गुणवत्ता पर सवाल उठ सकते हैं.

ये भी पढ़ें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर CM फडणवीस के स्टे ऑर्डर को रद्द किया

TAGGED:

TOMTOM TRAFFIC REPORT
PUNE CITY
TRAFFIC CONGESTION
TOMTOM TRAFFIC REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.