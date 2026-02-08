ETV Bharat / bharat

महाशिवरात्रि पर नहीं होंगे बाबा भीमाशंकर के दर्शन, प्रशासन ने क्यों लिया यह बड़ा फैसला?

इस विकास योजना के तहत, भक्तों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और सुसज्जित सुविधाएं बनाने के लिए विभिन्न बुनियादी ढांचे के काम शुरू किए गए हैं. वर्तमान में एक नए भव्य सभा मंडप, सुरक्षित प्रवेश और निकास द्वार, सीढ़ियों और भीड़ प्रबंधन के लिए जरूरी सुविधाओं का निर्माण कार्य चल रहा है. कुंभ मेले से पहले सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं.

कुंभ मेले के दौरान, नासिक-त्र्यंबकेश्वर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं में से बड़ी संख्या में भक्तों के श्री क्षेत्र भीमाशंकर आने की उम्मीद है. रोजाना लगभग एक लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने भीमाशंकर मंदिर विकास योजना को मंजूरी दी है.

पुणेः बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 फरवरी से 18 फरवरी तक महाशिवरात्रि की अवधि के दौरान श्रद्धालुओं के नियमित दर्शन के लिए बंद रहेंगे. जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए एक व्यापक विकास योजना को मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों के कारण मंदिर को तीन महीने के लिए बंद कर दिया गया है.

नासिक-त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है. कुंभ मेले के दौरान भीमाशंकर मंदिर में संभावित भारी भीड़ को देखते हुए विकास कार्य शुरू किए गए हैं. चूंकि मौजूदा सभा मंडप छोटा पड़ रहा था, इसलिए एक नए भव्य सभा मंडप का निर्माण शुरू किया गया है. साथ ही सीढ़ियों का काम भी चल रहा है.

चूंकि पुराने मुख्य सभा मंडप को पूरी तरह से हटा दिया गया है, और श्री भीमाशंकर में उमड़ने वाली दैनिक भीड़ को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि नए सभा मंडप के निर्माण के दौरान मंदिर को दर्शन के लिए बंद रखा जाए. पहले भक्तों की सुविधा का ध्यान रखते हुए 12 फरवरी से 18 फरवरी तक की अवधि (महाशिवरात्रि के समय) को इस बंदी से बाहर रखने का विचार किया गया था.

लेकिन, चल रहे निर्माण कार्य और सुरक्षा पहलुओं की गहन समीक्षा के बाद यह पाया गया कि मंदिर परिसर में पत्थर के निर्माण का व्यापक काम चल रहा है. चूंकि भारी पत्थरों और निर्माण सामग्री को हटाना संभव नहीं है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से महाशिवरात्रि के दौरान मंदिर को दर्शन के लिए खुला रखना उचित नहीं है.

श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील

जिला कलेक्टर ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा, "श्री क्षेत्र भीमाशंकर एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत भारी बारिश होती है. जून से सितंबर के बीच अत्यधिक वर्षा के कारण उस दौरान निर्माण कार्य करना संभव नहीं है. इसलिए, अभी इस काम को तेजी से पूरा करना अनिवार्य है. श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को इस निर्णय की गंभीरता को समझना चाहिए और मंदिर ट्रस्ट, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का सहयोग करना चाहिए."

