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पुणे हवाई अड्डे के रनवे पर परिचालन बहाल, वायुसेना के विमान की हार्ड लैंडिंग से बाधित हुआ था

पुणे: पुणे हवाई अड्डे का रनवे अब बहाल कर दिया गया है और परिचालन के लिए चालू घोषित कर दिया गया है. यह पहले भारतीय वायु सेना के एक विमान से जुड़े हादसे के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था. वायु सेना ने शनिवार को यह जानकारी दी.

पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के अधिकारियों ने पहले बताया था कि शुक्रवार रात करीब 10.25 बजे एक लड़ाकू विमान के उतरने के दौरान उसका ‘अंडरकैरेज फेल’ (विमान के नीचे लगे लैंडिंग गियर प्रणाली में खराबी आ जाना) हो गया, जिससे रनवे बाधित हो गया.

उन्होंने बताया कि इस घटना के कारण इंडिगो, एअर इंडिया, स्पाइसजेट, अकासा और एअर इंडिया एक्सप्रेस समेत विभिन्न विमानन कंपनियों की कुल 91 उड़ानें प्रभावित हुईं.

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक्स पोस्ट पर कहा, इस घटना के बाद रनवे को साफ कर दिया गया है. मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया. सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए, ज़रूरी मरम्मत पूरी कर ली गई है।.

आज सुबह, शनिवार (18 अप्रैल) को पोस्ट किए गए एक पोस्ट में, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि सभी संबंधित एयरलाइंस को घटना के बारे में बता दिया गया है, और प्रशासन स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार संपर्क में है. ताजा जानकारी के अनुसार, रनवे पर काम पूरा हो गया है, और एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू किए जा रहे हैं.