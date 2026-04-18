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पुणे हवाई अड्डे के रनवे पर परिचालन बहाल, वायुसेना के विमान की हार्ड लैंडिंग से बाधित हुआ था

केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि, फाइटर जेट क्रैश के बाद पुणे एयरपोर्ट फिर से खुल गया है.

Pune airport runway restored after IAF aircraft snag; ops resume
पुणे हवाई अड्डा रनवे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 18, 2026 at 2:31 PM IST

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पुणे: पुणे हवाई अड्डे का रनवे अब बहाल कर दिया गया है और परिचालन के लिए चालू घोषित कर दिया गया है. यह पहले भारतीय वायु सेना के एक विमान से जुड़े हादसे के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था. वायु सेना ने शनिवार को यह जानकारी दी.

पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के अधिकारियों ने पहले बताया था कि शुक्रवार रात करीब 10.25 बजे एक लड़ाकू विमान के उतरने के दौरान उसका ‘अंडरकैरेज फेल’ (विमान के नीचे लगे लैंडिंग गियर प्रणाली में खराबी आ जाना) हो गया, जिससे रनवे बाधित हो गया.

उन्होंने बताया कि इस घटना के कारण इंडिगो, एअर इंडिया, स्पाइसजेट, अकासा और एअर इंडिया एक्सप्रेस समेत विभिन्न विमानन कंपनियों की कुल 91 उड़ानें प्रभावित हुईं.

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक्स पोस्ट पर कहा, इस घटना के बाद रनवे को साफ कर दिया गया है. मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया. सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए, ज़रूरी मरम्मत पूरी कर ली गई है।.

आज सुबह, शनिवार (18 अप्रैल) को पोस्ट किए गए एक पोस्ट में, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि सभी संबंधित एयरलाइंस को घटना के बारे में बता दिया गया है, और प्रशासन स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार संपर्क में है. ताजा जानकारी के अनुसार, रनवे पर काम पूरा हो गया है, और एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू किए जा रहे हैं.

इससे पहले शुक्रवार रात वायुसेना ने कहा था कि उसके एक लड़ाकू विमान से जुड़ी घटना के बाद पुणे हवाईअड्डे का रनवे परिचालन के लिए अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है. विमान चालक दल सुरक्षित है और किसी नागरिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है.

वायुसेना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पुणे हवाईअड्डे का रनवे, जो भारतीय वायुसेना के एक विमान से जुड़ी घटना के कारण अस्थायी रूप से अनुपलब्ध था, अब बहाल कर दिया गया है और परिचालन के लिए चालू घोषित कर दिया गया है. सभी आवश्यक सुरक्षा जांच और मंजूरियां पूरी कर ली गई हैं. उड़ान संचालन चरणबद्ध तरीके से फिर शुरू किया जा रहा है.

रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि पुणे हवाईअड्डे पर उड़ान सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य की जा रही हैं. स्थिति पर काबू पा लिया गया है और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.

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