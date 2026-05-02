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पुणे: 4 साल की बच्ची की यौन उत्पीड़न के बाद हत्या, विरोध-प्रदर्शन, हिरासत में बुजुर्ग

इस घटना के बाद गुस्साए गांववालों ने पुणे-सतारा हाईवे पर रास्ता रोक कर विरोध प्रदर्शन किया और जोरदार तरीके से मांग की कि आरोपियों को तुरंत उनकी कस्टडी में सौंपा जाए. आज नरसापुर गांव के लोगों ने छोटी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा बंद रखा.

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर तालुका से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को कलंकित कर दिया है. इस घटना ने पूरे समाज की अंतरात्मा को हिला दिया है. नसरपुर में 4 साल की बच्ची के साथ बेरहमी से रेप और मर्डर के बाद लोगों में भारी गुस्सा है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह अमानवीय काम नसरापुर गांव में एक पशु बाड़े के अंदर हुआ. एक दरिंदे ने मासूम बच्ची को अकेला पाकर उसका यौन उत्पीड़न किया और बाद में सबूत मिटाने के खास इरादे से उसकी हत्या कर दी. जैसे ही यह भयानक जुर्म सामने आया, पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल छा गया. घटना की खबर मिलते ही सैकड़ों गांववाले सड़कों पर उतर आए और पुणे-सतारा हाईवे को दोनों तरफ से जाम कर दिया.

नारेबाजी के बीच गुस्साए लोगों ने आरोपी को सौंपने की मांग की. इस विरोध प्रदर्शन की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक पूरी तरह से रुका रहा. हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई. इस बीच इस घटना पर नेताओं की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आयी. सांसद सुप्रिया सुले ने इस घटना को बहुत बुरा बताया और मांग की कि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए जांच में तेजी लाई जाए.

शिवसेना की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने सरकार की आलोचना की और राज्य में कानून-व्यवस्था की हालत पर गंभीर सवाल उठाए. इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट तृप्ति देसाई ने लड़कियों की सुरक्षा के अहम मुद्दे पर जोर दिया और सख्त कानून बनाने की तुरंत जरूरत पर जोर दिया. पुलिस प्रशासन ने भी तुरंत एक्शन लिया. पुणे ग्रामीण के पुलिस सुपरिटेंडेंट संदीप सिंह गिल खुद क्राइम सीन पर गए.

गुस्साई भीड़ को शांत करने की कोशिश करते हुए अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि आरोपी को कानून के हिसाब से सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी. हालांकि, स्थानीय लोगों ने बताया है कि आरोपी पर पहले भी ऐसे ही गंभीर आरोप लगे हैं. इस खुलासे से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है. हालात को देखते हुए पुलिस ने भारी सिक्योरिटी तैनात कर दी. इस दिल दहला देने वाली घटना ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया.