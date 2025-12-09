ETV Bharat / bharat

'DMK पर भरोसा न करें', TVK प्रमुख विजय ने पुडुचेरी में लोगों को दी सलाह, MGR का किया जिक्र

डीएमके पर साधा निशाना टीवीके प्रमुख विजय ने आगे कहा, "उन्हें पुडुचेरी सरकार के बारे में कहना है. यह तमिलनाडु में राज कर रही DMK सरकार जैसी नहीं है. क्योंकि भले ही यह किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का चलाया हुआ प्रोग्राम है, लेकिन यह बिना किसी भेदभाव के वहां आने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षा दे रही है." विजय ने कहा, "मैं पुडुचेरी सरकार और मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं. उन्होंने कहा, "कम से कम तमिलनाडु में DMK सरकार को तो इससे सीखना चाहिए."

पुडुचेरी में विजय, लोगों को संबोधित किया विजय ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि, तमिलनाडु की तरह ही पुडुचेरी के लोग भी करीब 30 साल से उनका साथ दे रहे हैं. इसलिए उनका यह कर्तव्य है कि वह पुडुचेरी के लोगों के साथ मिलकर अपनी आवाज उठाएं.

विजय ने एमजीआर का किया जिक्र एक्टर से नेता बने विजय ने कहा, "जब आप पुडुचेरी के बारे में सोचते हैं, तो आपको मनकुला विनायकर, अरबिंदो आश्रम, विलियानूर मठ याद आते हैं. इसके अलावा, आप कई खास बातें बता सकते हैं जैसे वह जमीन जहां महाकवि भरथियार रहते थे, वह जमीन जहां पवेंद्र भारतीदासन का जन्म हुआ था. विजय ने कहा कि, जब राजनीति की बात आती है, तो उन्हें यह कहना होगा... MGR ने 1977 में तमिलनाडु में सरकार बनाई थी. लेकिन उससे भी पहले, 1974 में पुडुचेरी में उनकी सरकार बनी थी."

करूर की घटना के बाद, आज (9 दिसंबर) पुडुचेरी में तमिलगा वेत्री कझगम की एक पब्लिक मीटिंग हुई. विजय ने उप्पलम इलाके में एक ग्राउंड में हुई मीटिंग में इकट्ठा हुए हजारों वॉलंटियर्स को संबोधित किया.

पुडुचेरी: तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख थलपति विजय ने पुडुचेरी के लोगों को डीएमके पर भरोसा न करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि एमजीआर (तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमजी रामचंद्रन) की सरकार पुडुचेरी में 1974 में बनी थी, जबकि 1977 में तमिलनाडु में उनकी सरकार बनी थी.

केंद्र सरकार पर विजय ने साधा निशाना

उन्होंने आगे कहा, "भले ही पुडुचेरी केंद्र में सत्तारूढ़ दल (रूलिंग पार्टी) के साथ गठबंधन (अलायंस) में है, लेकिन केंद्र सरकार पुडुचेरी को किसी भी तरह से मान्यता नहीं देती है. न केवल उसने राज्य की मांग को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि इसके डेवलपमेंट में भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है. हमने असेंबली में कई बार प्रस्ताव पास किए हैं कि पुडुचेरी को राज्य का दर्जा चाहिए और उन्हें केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है."

थलपति विजय, टीवीके प्रमुख (ETV Bharat)

पुडुचेरी में क्या विकास हुआ, क्या बोले विजय?

विजय ने कहा कि, पुडुचेरी-करिकल इलाकों में बंद पड़ी 5 मिलों और अलग-अलग फैक्ट्रियों को खोलने की कोई कोशिश नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि, हजारों युवाओं को नौकरी देने के लिए कुछ नहीं किया गया है. यहां कोई आईटी कंपनी लाने का कोई इरादा नहीं है. विजय ने कहा कि, यहां एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया और दूसरे मंत्री को नियुक्त किया गया, लेकिन 200 दिन बाद भी उन्हें एक भी डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है.

रेल प्रोजेक्ट की मांग

टीवीके नेता विजय ने कहा कि, पुडुचेरी के जरूरी हिस्से कराईकल, माहे और येनम इलाकों में कोई तरक्की नहीं हुई है. इन्हें बेहतर किया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि, पुडुचेरी, जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, में टॉयलेट और पार्किंग की सुविधाओं को बेहतर किया जाना चाहिए. उन्होंने पुडुचेरी-कुड्डालोर रूट पर एक रेल प्रोजेक्ट की मांग की.

थलपति विजय, टीवीके प्रमुख (ETV Bharat)

डीएमके का काम धोखा देना है, भरोसा न करें, विजय ने कहा

उन्होंने पुडुचेरी के लोगों से DMK पर भरोसा नहीं करने की बात कही. विजय का कहना है कि, डीएमके का काम धोखा देना है. विजय ने कहा कि, पुडुचेरी को तमिलनाडु की तरह अलग नहीं किया जाना चाहिए. पुडुचेरी, जिसकी आबादी करीब 20 लाख है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन में शामिल नहीं है. इसलिए, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में पुडुचेरी को कोई फंड नहीं दिया जाता है.

विजय ने कहा, इसलिए सरकार लगभग हर साल पुडुचेरी को फंड देती है. क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन जैसी जरूरतों पर खर्च होता है और इसलिए पुडुचेरी सरकार बाकी जरूरतों के लिए बाहर से और बॉन्ड के जरिए उधार ले रही है.

थलपति विजय, टीवीके प्रमुख (ETV Bharat)

पुडुचेरी को राज्य का दर्जा मिले, विजय की मांग

विजय ने कहा कि, इस तरह की स्थिति को बदलने का एकमात्र तरीका है कि पुडुचेरी को राज्य का दर्जा मिले. यह पुडुचेरी के लोगों की भी मांग है. पुडुचेरी का कर्ज कम करने और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्लान बनाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि, यहां पुडुचेरी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए. विजय ने कहा कि, पुडुचेरी भारत का ऐसा हिस्सा है जहां राशन की दुकानें नहीं हैं. यह गरीबों और सीधे-सादे लोगों की रोजी-रोटी है. दूसरे राज्यों की तरह, चावल, दालें, चीनी, गेहूं, तेल और बाकी सब कुछ देने का सिस्टम रेगुलेट किया जाना चाहिए.

थलपति विजय, टीवीके प्रमुख (ETV Bharat)

पुडुचेरी चुनावों में TVK का झंडा बुलंदी से लहराएगा, विजय का दावा

उन्होंने मछुआरों की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि, श्रीलंकाई नेवी मछली पकड़ने गए कराईकल के मछुआरों को गिरफ्तार कर लेती है और उनकी नावें जब्त कर लेती है. भले ही लंबे विरोध के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है, लेकिन नावों की कमी के कारण वे बहुत बुरी स्थिति में हैं. यह स्थिति बदलनी चाहिए. विजय ने कहा, "मैं हमेशा इसका समर्थन करूंगा. आने वाले पुडुचेरी चुनावों में TVK का झंडा बुलंदी से लहराएगा."

