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विधानसभा चुनाव 2026 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व PCC अध्यक्ष का इस्तीफा

पुडुचेरी के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष एवी सुब्रमण्यम ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया ( ANI )

पुडुचेरी: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 से पहले कांग्रेस के पूर्व नेता ए.वी. सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया. पुडुचेरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष वी. वैथिलिंगम को लिखे एक पत्र में सुब्रमण्यम ने इस फैसले के पीछे निजी कारणों और अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला दिया. उनका यह फैसला पुडुचेरी कांग्रेस अध्यक्ष वी वैथीलिंगम द्वारा दिन में आगामी चुनावों के लिए पार्टी के 16 उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद आया है. सूची के अनुसार डीपीआर सेल्वम मन्नादीपट्टू से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पी कार्तिकेयन को ओसुडु से मैदान में उतारा गया है. अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में इंदिरानगर से एन राजा कुमार, थट्टानचावडी से वी वैथिलिंगम, कामराजनगर से पीके देवदास और लॉस्पेट से एम वैद्यनाथन शामिल हैं. जी राजेंद्रन मुथियालपेट से जे विजयालक्ष्मी एरियानकुप्पम से और आरकेआर आनंदरमन मनावेली से चुनाव लड़ेंगे.