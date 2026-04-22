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खड़गे के 'आतंकी' वाले बयान से उबाल, BJP प्रतिनिधिमंडल EC से मिला, सख्त एक्शन की मांग

पीएम मोदी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है.

Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (file photo-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 1:22 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर 'आतंकवादी' कहे जाने पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. भाजपा लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है. इसी क्रम में भाजपा का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को चुनाव आयोग पहुंचा और इस मामले की शिकायत ईससीआई के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के साथ कार्रवाई करने की मांग की.

भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा दूसरे लोग शामिल थे. किरेन रिजिजू ने खड़गे की टिप्पणी की कड़ी निंदा की और इसे पूरे देश का मुद्दा बताया.

रिजिजू ने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कांग्रेस जितनी बेइज्जती कभी नहीं की. उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई करने की मांग की और कांग्रेस अध्यक्ष से देश से माफी मांगने को कहा. उन्होंने कहा, "आज भाजपा का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला.

उन्होंने कहा कि हम दुख और गुस्से के साथ चुनाव आयोग से मिले हैं क्योंकि आम तौर पर हम चुनाव प्रक्रिया से जुड़े काम के लिए चुनाव आयोग से मिलते हैं, लेकिन आज हमारा प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई गलत बातों के लिए गया था.

यह भाजपा का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश का मुद्दा है. देश के पीएम को आतंकवादी कहना, आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस एक व्यक्ति और लोकतंत्र का सम्मान करने के मामले में किस हद तक गिर गई है.

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कभी किसी पीएम के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की होगी."

उन्होंने कहा, "पीएम सिर्फ एक पार्टी के पीएम नहीं हैं, बल्कि देश के पीएम हैं. उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पीएम के तौर पर चुना गया है."

कांग्रेस ने अक्सर पीएम के खिलाफ अपमानजनक बातें की हैं, चाहे वह घटिया, जहरीला सांप हो, कमांडर-इन-चीफ हो, और क्या नहीं. लेकिन आज उन्होंने सारी हदें पार कर दीं. पीएम नरेंद्र मोदी को वैश्विक नेता और लोकतंत्र का आदर्श माना जाता है.

हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है, तो यह भाजपा का मुद्दा नहीं है, बल्कि प्रजातंत्र में एक घटिया तरीका है.

इसलिए हमने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और यह भी कहा है कि खड़गे को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा, "ताकि कोई भी देश के पीएम का अपमान करने की हिम्मत न कर सके और चुनाव आयोग की मौजूदगी में कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी टिप्पणी न कर सके."

रिजिजू ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है. हमें भरोसा दिलाया गया है कि मामले की जांच की जाएगी."

संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम के नेतृत्व में सभी आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाएगा, जबकि कांग्रेस को लोग सजा देंगे.

रिजिजू ने कहा, "चुनाव आयोग को जो जांच करनी है, वह अलग है. लेकिन हमारे देश के खिलाफ लड़ने वाले आतंकवादियों को उसी पीएम मोदी के नेतृत्व में खत्म किया जाएगा, जिन्हें आतंकवादी कहा गया है. जनता कांग्रेस को सजा देगी, जैसे पीएम मोदी आतंकवादियों को सजा देंगे."

यह विवाद तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खड़गे के भाषण से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने एआईएडीएमके की भाजपा के साथ जाने के लिए आलोचना की और पीएम मोदी के खिलाफ तीखी टिप्पणी की.

खड़गे ने कथित तौर पर मोदी को आतंकवादी जो बराबरी में विश्वास नहीं करता कहा था, जिससे राजनीतिक विरोध शुरू हो गया. "मैं तमिलनाडु के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें एमपी दिए, इसीलिए हम लड़ पाए और बिल को हरा पाए. यह पेरियार, डॉ. अंबेडकर, अन्नादुरई, महान कामराज और करुणानिधि की वैज्ञानिक सोच और आदर्शों की धरती है. ये लोग महिला आरक्षण, न्याय, समानता और भाईचारे के लिए खड़े थे.

उन्होंने कहा, 'मोदी इन सिद्धांतों के पक्ष में नहीं हैं और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि ये एआईएडीएमके के लोग जो खुद अन्नादुरई की फोटो लगाते हैं, वे मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं जो एक आतंकवादी है और जो बराबरी में विश्वास नहीं करेगा. उनकी पार्टी बराबरी और न्याय में विश्वास नहीं करेगी और ये लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वे प्रजातंत्र को कमजोर कर रहे हैं, वे अन्नादुरई, कामराज, पेरियार और करुणानिधि और बाबासाहेब अंबेडकर की फिलॉसफी को कमजोर कर रहे हैं.'

खड़गे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "कांग्रेस-डीएमके गठबंधन भलाई, सबको साथ लेकर चलने वाला विकास, अच्छी शिक्षा और आसान स्वास्थ्य देखभाल देना जारी रखेगा."

ये भी पढ़ें- चेन्नई में खड़गे ने पीएम मोदी को 'आतंकवादी' कहा, बाद में दी सफाई

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