ETV Bharat / bharat

बंगाल के कई इलाकों में सार्वजनिक सेवा ठप, अफसर, कर्मचारियों में हड़कंप, लोग हुए परेशान

ममता सरकार जाने के बाद से कई इलाकों में अचानक सार्वजनिक ठप हो गई. अधिकारी- कर्मचारी डरे हुए हैं. तारक चटर्जी, सौमेन बनर्जी की रिपोर्ट...

BENGAL PUBLIC SERVICES DISRUPTED
बंगाल के कई इलाकों में सार्वजनिक सेवा चरमराई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 8, 2026 at 10:01 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

आसनसोल/दुर्गापुर: राज्य में मौजूदा तृणमूल सरकार का 15 साल का राज खत्म हो गया है. बीजेपी पूरी बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाने के लिए तैयार है. नई सरकार 9 मई को शपथ लेने वाली है. हालांकि, इस बीच, लोकल सेल्फ-गवर्निंग बॉडीज – जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत– में लकवा की हालत बन गई है, जिन पर पहले तृणमूल का राज था.

असल में सार्वजनिक सेवा पूरी तरह से रुक गई हैं. तृणमूल के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव काम पर नहीं आ रहे हैं, और कई मामलों में, म्युनिसिपल या पंचायत के कर्मचारी भी अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं. नतीजतन, आम लोगों को जरूरी सेवा जैसे सफाई और कचरा निपटान से लेकर ड्रेनेज मेंटेनेंस और दूसरी नागरिक सुविधाओं से दूर रहना पड़ रहा है. अब हर कोई नई सरकार बनने का इंतजार कर रहा है. उसके बाद क्या होता है, यह देखना बाकी है!

BENGAL PUBLIC SERVICES DISRUPTED
बंगाल के कई इलाकों में सार्वजनिक सेवा चरमराई (ETV Bharat)

दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन

लगभग चार साल तक तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय में भी दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं हुए. कॉर्पोरेशन नियुक्त अधिकारियों के एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है. शुरू में पांच एडमिनिस्ट्रेटर का एक पैनल और बाद में सिर्फ दो एडमिनिस्ट्रेटर दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 43 वार्ड में सिविक सर्विस देने का काम मैनेज करते थे.

हाल तक, सिविक सर्विस देने के बारे में कोई बड़ी शिकायत नहीं आई थी. हर वार्ड में कचरा कलेक्शन और सफाई, ड्रेनेज का मेंटेनेंस, और बाजार वाले इलाकों में रोजाना कचरा कलेक्शन सभी तरह की सिविक सर्विस बिना किसी रुकावट के चलती रही. हालाँकि, अब आरोप सामने आए हैं कि हाल ही में सरकार बदलने की वजह से ये सिविक सर्विस रुक रही है.

कुछ लोकल लोगों का कहना है कि कई इलाकों में कचरा फेंकने और सफाई का काम रुक गया है. दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डस्टबिन जो दुर्गापुर के सिटी सेंटर में मेन रोड के किनारे हैं कचरे से भरे हुए हैं. लोकल सूत्रों के मुताबिक, यह जमा हुआ कचरा लगभग चार से पांच दिनों से साफ नहीं किया गया है.

BENGAL PUBLIC SERVICES DISRUPTED
बंगाल के कई इलाकों में सार्वजनिक सेवा चरमराई (ETV Bharat)

पहले, रेगुलर सफाई होती थी लेकिन अब, लोगों को बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है. ड्रेनेज सिस्टम भी इसी तरह की बुरी हालत में है. हालांकि पानी की सप्लाई को लेकर अभी तक कोई बड़ी शिकायत सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों को डर है कि यह सर्विस बिना किसी रुकावट के कब तक चलेगी.

दुर्गापुर के सिटी सेंटर के एक दुकानदार महेश प्रसाद गुप्ता ने कहा, 'चार या पांच दिन हो गए हैं. खासकर चुनाव के नतीजे आने के बाद से कि इन डस्टबिन को साफ नहीं किया गया है. फिर भी, हर दिन यहां भारी मात्रा में कचरा डाला जा रहा है. कस्टमर बदबू के कारण यहां खड़े भी नहीं हो सकते. हम चाहते हैं कि इस स्थिति को तुरंत ठीक किया जाए.'

एक और लोकल रहने वाली ज्योति गुप्ता ने भी यही कहा. उन्होंने कहा, 'एक तरफ तो बदबू आ रही है दूसरी तरफ मच्छरों का आतंक बढ़ गया है. नतीजतन, फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. इन हालात में हमें डर है कि आने वाले दिनों में हमें पीने के पानी की आपूर्ति ठीक से होगी या या नहीं.'

खबर है कि दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपॉइंट किए गए लोग म्युनिसिपल ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं. दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिशियली अपॉइंट किए गए स्टाफ भी लगभग कन्फ्यूज्ड हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें. यह कन्फ्यूजन भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पहले लगाए गए आरोपों से पैदा हुआ हैं.

विधानसभा चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद – जिसमें दावा किया गया था कि दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस से जरूरी फाइलें निकाली जा रही हैं. बीजेपी ने आगे आरोप लगाया है कि दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर करप्शन में शामिल हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है.

दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर अनिंदिता मुखर्जी ने कहा, 'हम चाहकर भी म्युनिसिपल ऑफिस में नहीं जा सकते. इस वजह से लोगों को सिविक सर्विस नहीं मिल पा रही हैं, और हम बहुत सारे लोगों को जरूरी सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं. हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने घरों से काम करने का मौका दिया जाए. इससे हम अलग-अलग सर्टिफिकेट जारी कर पाएंगे और साथ ही, सिविक सर्विस की सही डिलीवरी पक्का करने की कोशिश कर पाएंगे.'

आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन

हालांकि, दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उलट आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अभी तक सिविक सर्विस की कमी की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है. सोर्स बताते हैं कि सभी को कॉर्पोरेशन से रेगुलर जरूरी सर्टिफिकेट और दूसरी सिविक सर्विस मिल रही हैं. आसनसोल के मेयर बिधान उपाध्याय ने कहा, 'सोमवार से चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव भी हमेशा की तरह कॉर्पोरेशन ऑफिस में मौजूद रहेंगे. हम लोगों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए उनके साथ खड़े हैं.'

आसनसोल की पंचायतों में हालात

हालांकि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावट नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि आसनसोल सबडिवीजन के अलग-अलग पंचायत ऑफिस में अभी कोई काम नहीं हो रहा है. चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद सालनपुर की अछरा पंचायत में तोड़-फोड़ की गई. इस घटना के बाद न सिर्फ पंचायत रिप्रेजेंटेटिव ने ग्राम पंचायत ऑफिस जाना बंद कर दिया है, बल्कि वहां तैनात सरकारी कर्मचारी भी पिछले दो दिनों से डर के मारे बीडीओ के ऑफिस में शरण लिए हुए है.

हालांकि, सोर्स बताते हैं कि पंचायत कर्मचारियों को असल में 'अनऑफिशियल छुट्टी' पर भेज दिया गया है. उन्हें महीने की 9 तारीख के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस आने का निर्देश दिया गया है. हालांकि, इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है.

इसी तरह बाराबनी ब्लॉक में पंचायत सदस्य बीजेपी की सभा और पनुरिया पंचायत ऑफिस के बाहर कुछ बदमाशों की धमकियों की वजह से अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं. नाम न बताने की शर्त पर एक पंचायत कर्मचारी ने कहा, 'हमने डर के मारे बीडीओ के ऑफिस में शरण ली थी लेकिन वहां से भी हमें बताया गया कि इस समय हमें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है.'

इस वजह से अभी पंचायत से जुड़ा कोई भी काम नहीं हो रहा है. इस वजह से एक तरफ जहां नागरिक सेवाएं बाधित हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नागरिक जरूरी डॉक्यूमेंट भी नहीं ले पा रहे हैं. पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अरमान ने कहा, 'बीजेपी के बनाए माहौल को देखते हुए, पंचायत ऑफिस खुले रखना डर ​​का कारण बन गया है. चुने हुए प्रतिनिधि निश्चित रूप से नहीं आ रहे हैं, और इसके अलावा, कर्मचारी भी डर के मारे काम पर आने से बच रहे हैं. हम लोगों के साथ खड़े होने और यह पक्का करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका काम हो जाए.'

ये भी पढ़ें-पश्चिम बंगाल: शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या

TAGGED:

CITIZEN SERVICES
सार्वजनिक सेवा जन सेवा
BENGAL MAMATA GOVT CHANGE
बंगाल ममता सरकार अधिकारी
BENGAL PUBLIC SERVICES DISRUPTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.