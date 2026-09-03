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BRICS शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर रेखा गुप्ता सरकार ने 11 सितंबर को सरकारी छुट्टी का आदेश जारी किया.

सीएम रेखा गुप्ता और एलजी तरनजीत सिंह संधू
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और एलजी तरनजीत सिंह संधू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2026 at 6:14 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में होने जा रहे 18वें बहुप्रतीक्षित BRICS शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन और सुरक्षा के चाक-चौबंद प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के आदेशानुसार, सामान्य प्रशासन विभाग ने आधिकारिक रूप से 11 सितंबर को दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है. इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, यह अवकाश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर पूरी तरह लागू रहेगा. इस दिन इन संस्थानों में कामकाज पूरी तरह से बंद रहेगा, ताकि वीवीआईपी मूवमेंट, यातायात प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस प्रतिष्ठित सम्मेलन से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा उत्पन्न न हो.

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शीर्ष राजनयिकों के शामिल होने की संभावना है. इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं. राजधानी की सड़कों पर भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने और वीवीआईपी रूटों पर सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए यह निर्णय बेहद अहम माना जा रहा है. अवकाश रहने से सड़कों पर निजी और सरकारी वाहनों का दबाव कम होगा, जिससे सुरक्षा दस्तों और मेहमानों के काफिले को निर्बाध आवागमन में सुविधा मिलेगी.

बता दें कि, इस वैश्विक महाकुंभ के दौरान किसी भी सुरक्षा चूक से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाना अनिवार्य था. सरकार के इस कदम से न केवल प्रशासनिक मशीनरी को सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने का पूरा अवसर मिलेगा, बल्कि आम जनता को भी ट्रैफिक जाम और रूट डायवर्जन की असुविधाओं से काफी हद तक राहत मिल सकेगी. हालांकि, आवश्यक सेवाओं और आपातकालीन विभागों से जुड़े कर्मचारियों को इस अवकाश से मुक्त रखा जा सकता है, ताकि शहर की बुनियादी सेवाएं बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलती रहें.

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