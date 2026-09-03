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BRICS शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और एलजी तरनजीत सिंह संधू ( ETV Bharat )