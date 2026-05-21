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ऋषिकेश में हरियाणा के पर्यटकों को नग्न कर बुरी तरह पीटा, महिला से छेड़छाड़ पर गुस्साई भीड़

ऋषिकेश: उत्तराखंड के ऋषिकेश में कार सवार हरियाणा के पर्यटकों की स्थानीय लोगों ने नग्न कर बुरी तरह से पिटाई कर दी. आरोप है कि यह पर्यटक कार में बैठकर महिला को छेड़ने का प्रयास कर रहे थे. यह करते हुए स्थानीय लोगों ने देख लिया, फिर उन्हें सड़क पर घसीटते हुए जमकर पीटा. इतना ही नहीं, उनके कपड़े भी फाड़ डाले. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

अश्लील इशारे कर छेड़ने के आरोप: घटना बुधवार यानी 20 मई शाम की है. काली की ढाल पर हरिद्वार की ओर से ऋषिकेश आ रही एक कार सवार पर्यटकों का स्थानीय लोगों से विवाद हो गया. विवाद का कहानी तब शुरू हुई, जब एक महिला ने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप के सामने डिवाइडर पर कार के धीमी होने पर उसमें सवार दो पर्यटकों ने अश्लील इशारे किए, फिर उसे छेड़ने का प्रयास किया.

पर्यटकों को नग्न कर पीटा, कार को किया क्षतिग्रस्त: यह बात सुनते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पर्यटकों का विरोध किया. पर्यटक भी कार से उतरे और आरोपों को झूठलाते हुए बहस करने लगे. इस बीच विवाद इतना बढ़ा कि लोगों ने पर्यटकों की कार को निशाना बनाया और पत्थरों से वार कार को क्षतिग्रस्त कर दिया. लोगों ने पर्यटकों की इस कदर पिटाई कर दी कि एक पर्यटक लहूलुहान हो गया. जबकि, दूसरे पर्यटक के तो कपड़े तक फट गए और वो पूरा नग्न हो गया.