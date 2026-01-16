पीएम मोदी शनिवार को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, हावड़ा-गुवाहाटी के बीच सफर होगा आसान
भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को लंबी और मध्यम दूरी की यात्राओं के लिए तैयार किया है.
Published : January 16, 2026 at 7:51 PM IST
चंचल मुखर्जी
गुवाहाटीः असम और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को कल (17 जनवरी 2026) को देश की पहली 'वंदे भारत स्लीपर ट्रेन' मिलने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलने वाली इस ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यात्रियों को शनिवार से पूरी तरह वातानुकूलित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सुविधाएं मिलेंगी.
मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे, जहां वे हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके साथ ही, वे वर्चुअल माध्यम से गुवाहाटी (कामाख्या)-हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भी रवाना करेंगे. मंत्रालय के अनुसार, हावड़ा-गुवाहाटी मार्ग पर यात्रा के समय में लगभग 2.5 घंटे की बचत होगी.
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "देश भर से न्यू जलपाईगुड़ी आने-जाने के लिए नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी. प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल को एक दर्जन से अधिक नई ट्रेनों का उपहार देंगे. गुवाहाटी और कोलकाता के बीच पहली 'वंदे भारत स्लीपर' ट्रेन भी कल ही शुरू की जाएगी."
जानिये, इस ट्रेन की खासियत को
- आरामदायक सफर का नया अनुभव: इसे केवल मंजिल तक पहुंचने के साधन के रूप में नहीं, बल्कि रात भर की यात्रा को बेहद आरामदायक और यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.
- प्रीमियम और किफायती: यह ट्रेन यात्रियों को किफायती किराए में 'बिजनेस क्लास' जैसी सुख-सुविधाएं और प्रीमियम यात्रा का अनुभव प्रदान करती है.
- आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर: ट्रेन में सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह, विशेष रूप से डिजाइन की गई आरामदायक बर्थ (सोने की सीटें) और अत्याधुनिक एवं बड़े शौचालयों की सुविधा दी गई है.
- थकान मुक्त और स्वच्छ वातावरण: रेल मंत्रालय के अनुसार, ट्रेन के भीतर का वातावरण स्वच्छ, हाइजीनिक और स्वास्थ्य के अनुकूल है, जिससे यात्री बिना थकान के अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं.
- स्थानीय जायके का आनंद: यात्रा को यादगार बनाने के लिए यात्रियों के भोजन (कैटरिंग) में स्थानीय व्यंजनों को सोच-समझकर शामिल किया गया है.
- नई तकनीक और सुरक्षा: ट्रेन को उन्नत तकनीक और बेहतर सुरक्षा उपायों से लैस किया गया है, जो इसे आधुनिक यात्रियों की जरूरतों के अनुरूप बनाती है.
ट्रेन में दिव्यांगजनों के अनुकूल विशेष स्थान, मॉडयूलर पैंट्री और उन्नत कीटाणुनाशक तकनीक जैसी विशेषताएं शामिल हैं, जो रात भर की यात्रा को सुरक्षित, कुशल और वास्तव में विश्वस्तरीय बनाती हैं. इस यात्रा के केंद्र में सुरक्षा सर्वोपरि है, जिसे स्वदेशी 'कवच' स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, उन्नत अग्नि सुरक्षा तंत्र और चौबीसों घंटे सीसीटीवी (CCTV) निगरानी की व्यवस्था है.
