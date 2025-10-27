ETV Bharat / bharat

लेडी डॉक्टर सुसाइड केस: आरोपी गोपाल बदने को अदालत ने 5 दिन की हिरासत में भेजा

आत्महत्या करने से पहले अपने हाथ पर लिखा था कि पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदने ने उसके साथ 4 बार बलात्कार किया.

Woman Doctor Suicide Case
महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2025 at 12:48 PM IST

2 Min Read
सतारा: महाराष्ट्र के सतारा जिले फलटण अस्पताल की एक डॉक्टर महिला ने आत्महत्या करने से पहले अपने हाथ पर लिखा था कि पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदने ने उसके साथ 4 बार बलात्कार किया. सुसाइड नोट में प्रशांत बनकर का नाम भी था कि उसने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था.

इस घटना के बाद दोनों संदिग्ध फरार हो गए थे. इस घटना के पूरे राज्य में भी मजबूत नतीजे हो रहे हैं. फलटण मामले के दोनों संदिग्ध फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं.

मुख्य संदिग्ध गोपाल बदने, पुलिस द्वारा प्रशांत बनकर को गिरफ्तार करने के अगले ही दिन (शनिवार) रात को फलटण पुलिस स्टेशन में पेश हुआ.

रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फलटण के दौरे पर थे. मुख्य संदिग्ध आरोपी पीएसआई गोपाल बदने को रविवार को पुलिस सुरक्षा में जिला अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने सात दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी. हालांकि, अदालत ने उसे पांच दिनों की हिरासत में भेज दिया.

इस समय, बदने के वकील राहुल धायगुडे ने एक दिन की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि आरोपी इसमें दोषी नहीं है और उसे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है.

सरकार की ओर से वकील सुचिता वाइकर-बाबर ने आरोपी के लिए सात दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की, क्योंकि वे आरोपी का मेडिकल परीक्षण, मोबाइल फोन, वाहन और घटना स्थल की जांच करना चाहते थे.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संदिग्ध आरोपी गोपाल बदने को पांच दिनों की हिरासत में भेज दिया.

गौर करें तो मृत डॉक्टर के सुसाइड नोट में प्रशांत बनकर के खिलाफ गंभीर आरोप हैं. जांच में यह भी पता चलेगा कि महिला डॉक्टर के साथ उसके वास्तविक संबंध कैसे थे.

23 अक्टूबर को आत्महत्या से पहले डॉक्टर और प्रशांत बनकर के बीच मोबाइल फोन पर बात हुई थी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बनकर की गिरफ्तारी के साथ ही अब इस मामले में कई बातें सामने आएंगी.

महिला डॉक्टर ने आत्महत्या करने से पहले फलटण ग्रामीण पुलिस के संबंध में डीएसपी को लिखित शिकायत भी दी थी. डॉक्टर ने अपने हाथ पर लिखकर आत्महत्या कर ली थी. आरोप के अनुसार, पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदने ने उनके साथ चार बार बलात्कार किया.

