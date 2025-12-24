ETV Bharat / bharat

कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन, पुलिस ने पीड़िता के परिवार को हिरासत में लिया

नई दिल्ली: मंगलवार देर रात देश की राजधानी दिल्ली का इंडिया गेट एक बार फिर न्याय की मांग और पुलिसिया कार्रवाई का गवाह बना. वर्ष 2017 के चर्चित उन्नाव गैंगरेप मामले की पीड़िता, उसकी मां और समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के बाहर से जबरन हटा दिया. यह परिवार पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने और उसे जमानत मिलने के फैसले के खिलाफ शांतिपूर्ण धरने पर बैठा था.

इंडिया गेट पर हाई-वोल्टेज ड्राम

पीड़िता, उसकी माँ और महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना मंगलवार शाम इंडिया गेट के पास धरने पर बैठ गईं. उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर न्याय की मांग और जमानत का विरोध दर्ज था. जैसे-जैसे समय बीतता गया, वहां सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया. देर रात दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, तो पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटाना शुरू किया.

पुलिस हिरासत में लेती हुई (ETV Bharat)

जिससे बाद महिला पुलिसकर्मी पीड़िता और उसकी माँ को जबरन उठाकर बस में बैठा रही हैं. इस दौरान परिवार ने काफी विरोध किया और रोते हुए न्याय की गुहार लगाई. पुलिस का कहना है कि इंडिया गेट क्षेत्र में धारा 144 लागू होने और सुरक्षा कारणों से प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी.

जमानत के फैसले से आहत है परिवार