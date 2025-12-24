कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन, पुलिस ने पीड़िता के परिवार को हिरासत में लिया
पीड़िता का कहना है कि यह फैसला न केवल उसके लिए बल्कि न्याय प्रक्रिया पर भरोसा करने वाली हर बेटी के लिए एक बड़ा झटका.
Published : December 24, 2025 at 6:52 AM IST|
Updated : December 24, 2025 at 6:59 AM IST
नई दिल्ली: मंगलवार देर रात देश की राजधानी दिल्ली का इंडिया गेट एक बार फिर न्याय की मांग और पुलिसिया कार्रवाई का गवाह बना. वर्ष 2017 के चर्चित उन्नाव गैंगरेप मामले की पीड़िता, उसकी मां और समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के बाहर से जबरन हटा दिया. यह परिवार पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने और उसे जमानत मिलने के फैसले के खिलाफ शांतिपूर्ण धरने पर बैठा था.
इंडिया गेट पर हाई-वोल्टेज ड्राम
पीड़िता, उसकी माँ और महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना मंगलवार शाम इंडिया गेट के पास धरने पर बैठ गईं. उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर न्याय की मांग और जमानत का विरोध दर्ज था. जैसे-जैसे समय बीतता गया, वहां सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया. देर रात दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, तो पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटाना शुरू किया.
"यह सब एक सोची-समझी रणनीति के तहत हो रहा है. हमारी सुरक्षा पहले ही कम कर दी गई थी और अब मुख्य आरोपी को बाहर लाया जा रहा है."
उसने यह भी अंदेशा जताया कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए सेंगर को राहत दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही पीड़िता के परिवार की सुरक्षा की समीक्षा करने के निर्देश दिए थे. परिवार का आरोप है कि सेंगर के बाहर आने से उनकी जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया है. मालूम हो कि इस मामले के दौरान पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत और एक संदिग्ध सड़क हादसे में उसके परिजनों की जान जा चुकी है, जिसके कारण परिवार लंबे समय से डरा हुआ है.
