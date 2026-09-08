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पश्चिम बंगाल: पुलिस हिरासत में एक युवक की कथित मौत को लेकर तनाव, स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन

परिवार का आरोप है कि, पुलिस पालन रे को बकरहाट चौकी ले गई थी. उसे पुलिस हिरासत में पीटा गया और टॉर्चर किया गया.

protests erupt in bakhrahat over death of youth in police custody
बकराहाट इलाके में पुलिस हिरासत में एक युवक की कथित मौत को लेकर तनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 1:58 PM IST

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बिष्णुपुर: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बिष्णुपुर के बकराहाट इलाके में मंगलवार को पुलिस हिरासत में एक युवक की कथित मौत से तनाव फैल गया. मृतक की पहचान जयचंदी गांव के रहने वाले पालन रे के रूप में हुई है. पीड़ित के परिवार वालों का आरोप है कि, पालन रे की मौत हिरासत में टार्चर और पुलिस की लापरवाही की वजह से हुई है.

परिवार वालों के इस आरोप के बाद इलाके में तनाव फैल गया. लोगों ने बखराहाट पुलिस चौकी के सामने विरोध-प्रदर्शन किया. उन्होंने बखराहाट-ठाकुरपुकुर रोड को जाम कर दिया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो गया.

स्थानीय सूत्रों ने बताया कि पालन रे का बिजॉय सिंह के साथ सड़क बनाने के काम को लेकर झगड़ा हुआ था. पड़ोसियों का दावा है कि वह सोमवार को एक स्थानीय भाजपा नेता के पास उनके घर के सामने सड़क बनाने के बारे में पूछने गए थे. वहां, पीड़ित पालन रे ने सिंह के साथ बहस शुरू कर दी और उन्हें मुक्का मारा. सिंह की शिकायत के आधार पर, पालन रे को हिरासत में लिया गया और बखराहाट पुलिस चौकी ले जाया गया,

पालन रे के एक परिवार वाले ने कहा, "पुलिस सोमवार दोपहर करीब 2 बजे पालन को बकरहाट चौकी ले गई. उसे पुलिस हिरासत में पीटा गया और उसे टॉर्चर किया गया. जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई. परिवार वालों का आरोप है कि, खराब हालत के बाद भी उसे समय पर इलाज नहीं मिला. पीड़ित के परिवार वालों ने कहा कि, "पालन रे ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, तब भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया. आखिरकार चौकी के अंदर ही उसकी मौत हो गई."

वहीं, पड़ोसियों ने बताया कि तीन साल पहले उसे पहले से दिल की बीमारी होने की वजह से स्टेंट लगाया गया था और पुलिस को इस बारे में बताया गया था. उन्होंने आगे कहा कि, पुलिस चौकी ले जाने के बाद, रे ने सीने में दर्द की शिकायत की, लेकिन पुलिस उसे अस्पताल नहीं ले गई.

उन्होंने सवाल उठाए हैं कि क्या उसे कस्टडी में टॉर्चर किया गया था, जो उसकी मौत का कारण हो सकता है. वहीं, आरोपों से इनकार करते हुए, पुलिस ने कहा कि चौकी लाए जाने के बाद पालन रे बीमार पड़ गया. उन्होंने आगे कहा कि उसकी हालत बिगड़ने पर उसे कार से अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई.

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